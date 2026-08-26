به گزارش خبرگزاری مهر، مستند سینمایی «ایل سلیمانی» به کارگردانی حجتالله حافظی، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تصویربرداری، هماکنون در مرحله تدوین قرار دارد.
این اثر مستند با رویکردی تاریخی و اجتماعی، به معرفی «ایل سلیمانی» و بررسی پیشینه، هویت و شیوه زندگی این قوم لرتبار میپردازد؛ قومی که در طول تاریخ مسیر متفاوتی را طی کرده و امروز در بخشهایی از استان کرمان به زندگی عشایری و دامپروری مشغول هستند.
روایت کوچنشینان لرتبار از صفویه تا کرمان
بر اساس این گزارش، «ایل سلیمانی» نگاهی تحلیلی و تصویری به تاریخچه این ایل دارد. اعضای این قوم در دوران صفویه، به دلیل مخالفت با سیاستهای سختگیرانه پادشاهان وقت درباره چرای دام و استقرار در کوهپایههای اصفهان، به مناطق مرزی تبعید شدند.
این گروه پس از گذشت سالیان طولانی با اقلیم و مردم کرمان پیوند پیدا کردند و امروز در مناطقی از جمله جیرفت، رودبار و ارتفاعات چهار هزار متری «تخت سرتشتک» به دامپروری و کوچنشینی مشغول هستند.
پیوند تاریخی و خویشاوندی با شهید سلیمانی
بخش دیگری از این مستند به بررسی پیوندهای خویشاوندی و نسبت نزدیک اعضای این قوم با شهید سپهبد قاسم سلیمانی اختصاص دارد و تلاش میکند این ارتباط را در بستر تاریخی و اجتماعی ایل به تصویر بکشد.
در این اثر، علاوه بر روایت تاریخی، بخشهایی از سبک زندگی و شرایط دشوار زندگی عشایری در ارتفاعات کرمان نیز به تصویر کشیده شده است تا مخاطب با بخشی از فرهنگ، سنتها و زیست روزمره این جامعه آشنا شود.
عوامل تولید «ایل سلیمانی»
عوامل تولید این مستند سینمایی که همگی از اعضای خانه سینمای مستند لرستان هستند، عبارتند از:
محقق، نویسنده و کارگردان: حجتالله حافظی
فیلمبردار و عکاس: مجتبی سپهوند (دلفانی)
صدابرداران: رضا حافظی و کامیار جاناحمدی
دستیار فنی: صابر هادیخانی
گویندگان متن: بیراندخت تاری و محمد عبدالهی
صدابردار استودیو: کامیار جاناحمدی
حملونقل: حسین بمی
عکاس پشتصحنه: حجتالله حافظی
مجری طرح: حافظ فیلم
تهیهکننده: حجتالله حافظی
ثبت فرهنگ عشایری در قاب مستند
«ایل سلیمانی» با تمرکز بر زندگی عشایری در ارتفاعات کرمان، تلاش دارد بخشی از هویت، اصالت و فرهنگ جامعه عشایری ایران را ثبت و به مخاطبان معرفی کند؛ روایتی که در کنار پرداختن به تاریخ این ایل، بر پیوند عشایر با سرزمین، فرهنگ و هویت ایرانی تأکید دارد.
زمان رونمایی و اکران این مستند متعاقباً اعلام خواهد شد.
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