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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

«ایل سلیمانی» در ایستگاه تدوین؛ روایتی مستند از کوچ‌نشینان لرتبار

«ایل سلیمانی» در ایستگاه تدوین؛ روایتی مستند از کوچ‌نشینان لرتبار

خرم‌آباد- مستند سینمایی «ایل سلیمانی» به کارگردانی حجت‌الله حافظی، پس از پایان مراحل تصویربرداری وارد مرحله تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند سینمایی «ایل سلیمانی» به کارگردانی حجت‌الله حافظی، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تصویربرداری، هم‌اکنون در مرحله تدوین قرار دارد.

این اثر مستند با رویکردی تاریخی و اجتماعی، به معرفی «ایل سلیمانی» و بررسی پیشینه، هویت و شیوه زندگی این قوم لرتبار می‌پردازد؛ قومی که در طول تاریخ مسیر متفاوتی را طی کرده و امروز در بخش‌هایی از استان کرمان به زندگی عشایری و دامپروری مشغول هستند.

روایت کوچ‌نشینان لرتبار از صفویه تا کرمان

بر اساس این گزارش، «ایل سلیمانی» نگاهی تحلیلی و تصویری به تاریخچه این ایل دارد. اعضای این قوم در دوران صفویه، به دلیل مخالفت با سیاست‌های سخت‌گیرانه پادشاهان وقت درباره چرای دام و استقرار در کوهپایه‌های اصفهان، به مناطق مرزی تبعید شدند.

«ایل سلیمانی» در ایستگاه تدوین؛ روایتی مستند از کوچ‌نشینان لرتبار

این گروه پس از گذشت سالیان طولانی با اقلیم و مردم کرمان پیوند پیدا کردند و امروز در مناطقی از جمله جیرفت، رودبار و ارتفاعات چهار هزار متری «تخت سرتشتک» به دامپروری و کوچ‌نشینی مشغول هستند.

پیوند تاریخی و خویشاوندی با شهید سلیمانی

بخش دیگری از این مستند به بررسی پیوندهای خویشاوندی و نسبت نزدیک اعضای این قوم با شهید سپهبد قاسم سلیمانی اختصاص دارد و تلاش می‌کند این ارتباط را در بستر تاریخی و اجتماعی ایل به تصویر بکشد.

در این اثر، علاوه بر روایت تاریخی، بخش‌هایی از سبک زندگی و شرایط دشوار زندگی عشایری در ارتفاعات کرمان نیز به تصویر کشیده شده است تا مخاطب با بخشی از فرهنگ، سنت‌ها و زیست روزمره این جامعه آشنا شود.

عوامل تولید «ایل سلیمانی»

عوامل تولید این مستند سینمایی که همگی از اعضای خانه سینمای مستند لرستان هستند، عبارتند از:

محقق، نویسنده و کارگردان: حجت‌الله حافظی

فیلمبردار و عکاس: مجتبی سپهوند (دل‌فانی)

صدابرداران: رضا حافظی و کامیار جان‌احمدی

دستیار فنی: صابر هادیخانی

گویندگان متن: بیراندخت تاری و محمد عبدالهی

صدابردار استودیو: کامیار جان‌احمدی

حمل‌ونقل: حسین بمی

عکاس پشت‌صحنه: حجت‌الله حافظی

مجری طرح: حافظ فیلم

تهیه‌کننده: حجت‌الله حافظی

ثبت فرهنگ عشایری در قاب مستند

«ایل سلیمانی» با تمرکز بر زندگی عشایری در ارتفاعات کرمان، تلاش دارد بخشی از هویت، اصالت و فرهنگ جامعه عشایری ایران را ثبت و به مخاطبان معرفی کند؛ روایتی که در کنار پرداختن به تاریخ این ایل، بر پیوند عشایر با سرزمین، فرهنگ و هویت ایرانی تأکید دارد.

زمان رونمایی و اکران این مستند متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6928170

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