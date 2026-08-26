به گزارش خبرگزاری مهر، مستند سینمایی «ایل سلیمانی» به کارگردانی حجت‌الله حافظی، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تصویربرداری، هم‌اکنون در مرحله تدوین قرار دارد.

این اثر مستند با رویکردی تاریخی و اجتماعی، به معرفی «ایل سلیمانی» و بررسی پیشینه، هویت و شیوه زندگی این قوم لرتبار می‌پردازد؛ قومی که در طول تاریخ مسیر متفاوتی را طی کرده و امروز در بخش‌هایی از استان کرمان به زندگی عشایری و دامپروری مشغول هستند.

روایت کوچ‌نشینان لرتبار از صفویه تا کرمان

بر اساس این گزارش، «ایل سلیمانی» نگاهی تحلیلی و تصویری به تاریخچه این ایل دارد. اعضای این قوم در دوران صفویه، به دلیل مخالفت با سیاست‌های سخت‌گیرانه پادشاهان وقت درباره چرای دام و استقرار در کوهپایه‌های اصفهان، به مناطق مرزی تبعید شدند.

این گروه پس از گذشت سالیان طولانی با اقلیم و مردم کرمان پیوند پیدا کردند و امروز در مناطقی از جمله جیرفت، رودبار و ارتفاعات چهار هزار متری «تخت سرتشتک» به دامپروری و کوچ‌نشینی مشغول هستند.

پیوند تاریخی و خویشاوندی با شهید سلیمانی

بخش دیگری از این مستند به بررسی پیوندهای خویشاوندی و نسبت نزدیک اعضای این قوم با شهید سپهبد قاسم سلیمانی اختصاص دارد و تلاش می‌کند این ارتباط را در بستر تاریخی و اجتماعی ایل به تصویر بکشد.

در این اثر، علاوه بر روایت تاریخی، بخش‌هایی از سبک زندگی و شرایط دشوار زندگی عشایری در ارتفاعات کرمان نیز به تصویر کشیده شده است تا مخاطب با بخشی از فرهنگ، سنت‌ها و زیست روزمره این جامعه آشنا شود.

عوامل تولید «ایل سلیمانی»

عوامل تولید این مستند سینمایی که همگی از اعضای خانه سینمای مستند لرستان هستند، عبارتند از:

محقق، نویسنده و کارگردان: حجت‌الله حافظی

فیلمبردار و عکاس: مجتبی سپهوند (دل‌فانی)

صدابرداران: رضا حافظی و کامیار جان‌احمدی

دستیار فنی: صابر هادیخانی

گویندگان متن: بیراندخت تاری و محمد عبدالهی

صدابردار استودیو: کامیار جان‌احمدی

حمل‌ونقل: حسین بمی

عکاس پشت‌صحنه: حجت‌الله حافظی

مجری طرح: حافظ فیلم

تهیه‌کننده: حجت‌الله حافظی

ثبت فرهنگ عشایری در قاب مستند

«ایل سلیمانی» با تمرکز بر زندگی عشایری در ارتفاعات کرمان، تلاش دارد بخشی از هویت، اصالت و فرهنگ جامعه عشایری ایران را ثبت و به مخاطبان معرفی کند؛ روایتی که در کنار پرداختن به تاریخ این ایل، بر پیوند عشایر با سرزمین، فرهنگ و هویت ایرانی تأکید دارد.

زمان رونمایی و اکران این مستند متعاقباً اعلام خواهد شد.