به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر کشور گرامیداشت شهدای جنگ رمضان با حضور حدود ۴۰۰ دوومیدانی‌کار از استان‌های سراسر کشور به میزبانی استان زنجان و در ورزشگاه انقلاب شهرستان زنجان برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف شناسایی و انتخاب ورزشکاران برای مسابقات جهانی دانش‌آموزان به میزبانی برزیل در آذرماه ۲۰۲۶ و همچنین مسابقات انتخابی بازی‌های آسیایی نوجوانان فیلیپین در سال ۲۰۲۸ برگزار شد و از اهمیت ویژه‌ای در فرآیند شناسایی استعدادهای برتر دوومیدانی کشور برخوردار بود.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، پویا آریافر در ماده پرش سه‌گام با کسب مقام نخست، مدال طلای این ماده را به دست آورد و در پرش طول نیز با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره کسب کرد.

ایلیا آستانه نیز در ماده پرتاب وزنه با کسب مقام نخست، عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

سام کهریزی در ماده پرش سه‌گام به مقام دوم رسید و صاحب مدال نقره شد.

علیرضا قلاش نیز در ماده پرش ارتفاع با کسب مقام دوم، مدال نقره این رقابت‌ها را برای استان بوشهر به دست آورد.

داود غفاری در ماده پرتاب دیسک با قرار گرفتن در جایگاه سوم، موفق به کسب مدال برنز شد.

پوریا بازیار نیز در ماده پرش سه‌گام به مقام سوم رسید و مدال برنز این ماده را کسب کرد.

با این نتایج، نمایندگان استان بوشهر در مجموع با کسب ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز، یکی از عملکردهای قابل توجه خود در رقابت‌های قهرمانی دوومیدانی نوجوانان و جوانان کشور را به ثبت رساندند.