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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

فشار کاری در پزشکی قانونی یزد؛ پرداختی‌ها متناسب با تخصص نیست

فشار کاری در پزشکی قانونی یزد؛ پرداختی‌ها متناسب با تخصص نیست

یزد - مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد از تداوم کمبود نیروی انسانی و چالش‌های بودجه‌ای خبر داد و خواستار حمایت مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، فریبرز آیتی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان یزد، با ارائه گزارشی از چالش‌های این مجموعه تصریح کرد: در حال حاضر ۲۴ پزشک در پزشکی قانونی استان مشغول به فعالیت هستند که با توجه به حساسیت و تخصصی بودن خدمات، زیر فشار کاری قابل‌توجهی قرار دارند.

وی با اشاره به سابقه طولانی مشکلات نیروی انسانی در این مجموعه گفت: استفاده از نیروهای شرکتی و قراردادی، بخشی از راهکارهای مقطعی برای جبران کمبود نیرو بوده است اما وضعیت فعلی پرداختی‌ها، تناسبی با حجم مسئولیت و تخصص همکاران ندارد.

مدیرکل پزشکی قانونی یزد در پایان، تقویت منابع انسانی و بهبود وضعیت معیشتی را از مطالبات مهم کارکنان این مجموعه دانست و بر لزوم حمایت‌های قضایی برای افزایش انگیزه شغلی تأکید کرد.

کد مطلب 6927117

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
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      واقعا کار در پزشکی قانونی سخت ترین کاره.معاینه مرده اون هم با سی تومن حقوق مصداق بی عدالتیه

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