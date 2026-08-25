به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، فریبرز آیتی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان یزد، با ارائه گزارشی از چالش‌های این مجموعه تصریح کرد: در حال حاضر ۲۴ پزشک در پزشکی قانونی استان مشغول به فعالیت هستند که با توجه به حساسیت و تخصصی بودن خدمات، زیر فشار کاری قابل‌توجهی قرار دارند.

وی با اشاره به سابقه طولانی مشکلات نیروی انسانی در این مجموعه گفت: استفاده از نیروهای شرکتی و قراردادی، بخشی از راهکارهای مقطعی برای جبران کمبود نیرو بوده است اما وضعیت فعلی پرداختی‌ها، تناسبی با حجم مسئولیت و تخصص همکاران ندارد.

مدیرکل پزشکی قانونی یزد در پایان، تقویت منابع انسانی و بهبود وضعیت معیشتی را از مطالبات مهم کارکنان این مجموعه دانست و بر لزوم حمایت‌های قضایی برای افزایش انگیزه شغلی تأکید کرد.