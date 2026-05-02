چه خبر از اکران «سقف»؟/ تغییر چندانی نسبت به نسخه جشنواره نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «سقف» به کارگردانی ابراهیم امینی، تهیهکنندگی سعید خانی و نویسندگی علیمحمد حسامفر با محوریت جنگ ۱۲ روزه ساخته شده و برای نخستین بار در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.
به گفته کارگردان اثر، در حال حاضر «سقف» در انتظار زمان مناسبی برای اکران عمومی در سینماهای سراسر کشور است.
ابراهیم امینی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تفاوت نسخه نهایی فیلم با نسخه به نمایش درآمده در جشنواره، اظهار کرد: فیلم «سقف» پس از دریافت بازخوردهای مختلف، نسبت به نسخه جشنوارهای تغییرات چشمگیری نخواهد داشت و عملاً همان ساختار اصلی حفظ شده است.
داستان این فیلم درباره یک استاد دانشگاه میانسال است که خانهاش در جریان حملات رژیم صهیونیستی آسیب میبیند و عروسی خانوادگیشان مختل میشود. این اتفاق منجر میشود تا این استاد دانشگاه به همراه همسرش از تهران بگریزند. تمرکز این روایت بر نشان دادن جنایات رژیم صهیونیستی بر مردم عادی ایران است و قصد دارد تبعات روانی ناشی از تنشهای منطقه را به تصویر بکشد.
سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشهخواه و گیتی قاسمی در «سقف» ایفای نقش کرده اند.
ابراهیم امینی پیش از این فیلم «چشمبادومی» را ساخته بود که آن اثر هم هنوز در سینماها به اکران درنیامده است. «نیمشب» و «قمارباز» ۲ فیلم دیگر جشنواره فجر سال گذشته بودند که با موضوع جنگ ۱۲ روزه ساخته شده و در نوروز ۱۴۰۵ اکران شدند.
