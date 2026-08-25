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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

افتتاح درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی محلات با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد ریال

افتتاح درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی محلات با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد ریال

محلات- مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی گفت: درمانگاه تخصصی محلات با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال احداث و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسماعیلی ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح درمانگاه تخصصی محلات، اظهار کرد: عملیات اجرایی این درمانگاه از اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز و در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تحویل موقت آن انجام شد و امروز شاهد افتتاح رسمی این مجموعه هستیم.

وی افزود: در یک سال گذشته با مساعدت مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی و حمایت استاندار مرکزی، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان، پروژه‌های متعددی برای ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی در استان مرکزی به بهره‌برداری رسیده است.

اسماعیلی ادامه داد: در سال گذشته دستگاه سی‌تی‌اسکن شهرستان ساوه با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال و انبار دارویی بیمارستان امام خمینی(ره) اراک با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد و همچنین خدمات و شیفت عصر درمانگاه‌های شهرستان‌های خمین و محلات ارتقا یافت.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: ماه گذشته نیز با حضور استاندار مرکزی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی و به صورت برخط با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کلینیک‌های تخصصی بیمارستان شهید چمران ساوه و بیمارستان شازند، هرکدام با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح شدند.

وی با اشاره به اجرای طرح پزشکی از راه دور در شهرستان محلات گفت: این طرح به عنوان پایلوت کشوری در محلات اجرا شده و تاکنون حدود ۶۰۰ بیمار از خدمات تله‌مدیسین بهره‌مند شده‌اند، به این صورت که بیمار از شهرستان محلات به صورت ویدئوکنفرانس توسط پزشکان متخصص مستقر در اراک ویزیت و خدمات درمانی و دارویی مورد نیاز به وی ارائه می‌شود.

اسماعیلی افزود: اجرای این طرح موجب شده بیماران برای دریافت خدمات تخصصی، نیاز کمتری به مراجعه به مرکز استان یا مطب‌های خصوصی داشته باشند و در نتیجه هزینه‌های رفت‌وآمد و درمان آنان کاهش یابد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی گفت: درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی محلات با زیربنای ۲ هزار و ۵۵۰ مترمربع و در زمینی به مساحت ۷ هزار و ۷۰ مترمربع، با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال احداث و به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به عملکرد درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی در سال گذشته گفت: در مجموع ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار خدمت سرپایی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان ارائه شد که از این تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مورد مربوط به ویزیت و حدود ۳ میلیون خدمت نیز در سایر بخش‌های سرپایی بوده است و همچنین ۱۸ هزار و ۴۰۰ عمل جراحی و ۳۱۴ تولد در مراکز بیمارستانی تأمین اجتماعی این استان انجام شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: در سال گذشته در درمانگاه محلات نیز ۷۵ هزار مورد ویزیت و ۸۱ هزار خدمت سرپایی ارائه شده است که نشان‌دهنده حجم قابل توجه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و مردم شهرستان است.

وی با اشاره به نیاز درمانگاه تخصصی محلات به نیروی متخصص گفت: با توجه به وجود برخی کمبودها در زمینه پزشکان متخصص، به‌ویژه دندانپزشک، درخواست داریم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان استان، امکان استفاده از نیروهای طرحی در این مرکز فراهم شود.

اسماعیلی گفت: درمانگاه جدید محلات دارای ظرفیت مناسب از جمله دو یونیت دندانپزشکی است و امیدواریم با تأمین نیروی متخصص، مردم شهرستان بتوانند از ظرفیت‌های این مرکز به شکل کامل‌تری استفاده کنند.

کد مطلب 6927594

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