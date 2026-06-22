تلاقی خلاقیت و تکنولوژی کلید موفقیت در تبلیغات اسلامی مرکزی

محمد امین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارزیابی عملکرد اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، اظهار کرد: طی سه سال اخیر، شاهد رشد کمی و کیفی و تغییر رویکردها به سمت فعالیتهای دانشبنیان در مجموعه تبلیغات اسلامی این استان بودهایم که توانسته به نیازهای روز جامعه و رویدادهای ملی، بهخوبی پاسخ دهد.
وی با اشاره به فضای ایجاد شده در حوزههای رسانه و تبلیغ افزود: مشارکت جوانان و استفاده از ظرفیتهای آنان، همچنین مردمیسازی فعالیتها، فضای بسیار خوبی را در حوزههای رسانه، تبلیغ و جهاد تبیین ایجاد کرده است که برای تداوم آن باید توجه ویژهای به محیطهای آموزشی و دانشآموزان داشته باشیم.
باقری گفت: اصلیترین ابزار ما برای انتقال فرهنگ عاشورا و مفاهیم آیینی به نسل بعد، “گفتوگوی بیننسلی” است که متأسفانه در حال حاضر دچار ضعف و تا حدودی کمرنگ است که انتظار است هیئتهای مذهبی تمام ظرفیتها را برای جذب جوانان بکارگیری کنند و بیش از پیش به گفتوگو و تبادل نظر روی آورند.
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با بیان اینکه برای پر کردن شکاف نسلی و رفع این خلأ، نیازمند همکاری مشترک تمامی نهادهای فرهنگی و انقلابی هستیم، افزود: ایجاد مراکز هنری و رسانهای در این استان همچون “ماهور ” به عنوان پاتوقی برای نشستهای فرهنگی، اجتماعی و دورهمیهای غیررسمی هنرمندان و فعالان اجتماعی، گامهای مؤثری است که از آن حمایت میکنیم.
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