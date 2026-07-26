به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح موسسه تخصصی طراحی مد و لباس کودک و نوجوان استان مرکزی اظهار کرد: پیشینه تمدنی ایران نشان می‌دهد هویت فرهنگی این سرزمین همواره در برابر تهدیدها ماندگار و بازآفرین بوده است.

وی افزود: فعالیت مؤسسات طراحی مد و لباس باید با رویکرد صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی و حفظ اصالت فرهنگی نسل نوجوان دنبال شود.

ایزدی تصریح کرد: آموزش در حوزه مد و لباس نباید زمینه‌ساز تأثیرپذیری نوجوانان از الگوهای فرهنگی بیگانه شود بلکه باید به تقویت هویت بومی و ملی بینجامد.

وی ادامه داد: هدف از راه‌اندازی این مؤسسه صرفاً آموزش مهارت‌های طراحی و دوخت نیست، بلکه تلاشی برای پیوند هنر با ارزش‌های فرهنگی و تقویت هویت نسل جدید است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: فرهنگ ایرانی همواره با مفاهیمی همچون حیا، پوشش متین و حفظ اصالت همراه بوده و این مؤسسه با رویکرد صیانت از این مؤلفه‌های هویتی و تربیت هنرمندانی آگاه به ریشه‌های فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: این اقدام با هدف تقویت اعتمادبه‌نفس و مسئولیت‌پذیری نوجوانان انجام شده است تا نسل آینده ضمن بهره‌مندی از مهارت‌های نوین، پایبندی خود به هویت ایرانی و اسلامی را حفظ کند.

ایزدی بیان کرد: ایجاد بسترهای آموزشی تخصصی و چندرشته‌ای برای نوجوانان، گامی مؤثر در توسعه فرهنگی و هنری استان و حمایت از پرورش استعدادهای نسل آینده است.

وی گفت: ایجاد مجموعه‌های جامع هنری با رویکرد تلفیق رشته‌های مختلف، نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و نگاهی خلاقانه برای پرورش استعدادها خواهد بود

به گزارش مهر؛ مؤسسه تخصصی طراحی مد و لباس کودک و نوجوان استان مرکزی با تمرکز بر مهارت‌آموزی، خلاقیت هنری و حفظ هویت فرهنگی در فرهنگسرای آینه اراک افتتاح شد.