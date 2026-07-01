به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح چهارشنبه در نشست هماندیشی دهیاران به مناسبت روز دهیار ضمن تبریک این روز، دهیاران را مدیران خط مقدم توسعه روستایی خواند و با اشاره به اهمیت قانونمداری، شفافسازی و پاسخگویی مستمر به مردم، مهمترین الزامات قانونی و انتظارات مدیریت بخش را به شرح ذیل یادآور شد.
بخشدار ارم با اشاره به فرآیند قانونی مصوبات شوراهای اسلامی روستا تصریح کرد: اجرای هرگونه مصوبه شورای روستا صرفاً پس از تأیید در کمیته تطبیق بخشداری امکانپذیر است و در صورت رد مصوبه در این کمیته، اجرای آن شرعاً و قانوناً ممنوع بوده و در صورت تخلف، هم اعضای شورا و هم شخص دهیار باید پاسخگوی عواقب آن باشند. این موضوع خط قرمز بخشداری است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی در ادامه بر الزام حضور فیزیکی دهیاران تأکید و اظهار کرد: دهیاران تماموقت باید در طول هفته و در ساعات اداری، و دهیاران پارهوقت نیز طبق برنامه ابلاغی بخشداری (روزهای زوج یا فرد) بهصورت منظم در دهیاری حاضر بوده و پاسخگوی مطالبات و مراجعات مردمی باشند. غیبت غیرموجّه به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
بخشدار ارم با اشاره به ماهیت شبانهروزی خدمت در روستا خاطرنشان کرد: تلفن همراه دهیاران در ساعات غیر اداری و در طول شبانهروز به هیچ وجه نباید خاموش باشد و دهیار موظف است همواره پاسخگوی مشکلات و مطالبات فوری اهالی باشد. این انتظار حداقلی مردم از مدیر روستا است.
جعفری در خصوص مرخصی و مأموریتهای اداری نیز تصریح کرد: هرگونه مرخصی یا مأموریت دهیاران صرفاً با تأیید کتبی شورای اسلامی روستا و موافقت شخص بخشدار امکانپذیر است و هرگونه غیبت بدون طی این مراحل، تخلف اداری محسوب میشود.
بخشدار ارم، شفافیت مالی را از مهمترین مسائل مورد تأکید بخشداری دانست و از دهیاران خواست نسبت به ثبت دقیق دخل و خرج، ارائه گزارشهای مالی دورهای به شورا و بخشداری و نصب تراز مالی در معرض دید عموم اهتمام ویژه داشته باشند.
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