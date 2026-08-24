بخشدار ارم: خدمت بی منت به مردم ادامه راه شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر دوشنبه در آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای تنگ ارم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بخش ، هفته دولت را فرصتی برای گزارش به مردم، پای کار بودن و روایت صادقانه دفاع و سازندگی عنوان کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین شهریاری به عنوان نخستین شهید دفاع مقدس که در هفته نخست جنگ تحمیلی به شهادت رسید، گفت: امنیت، آرامش و پیشرفت امروز ایران اسلامی مرهون خون شهیدانی است که در همین خاک آرمیده‌اند.

بخشدار ارم خاطرنشان کرد: در بخشداری ارم همراه با شورای اداری و همه دستگاه‌های خدمت‌رسان وظیفه داریم راه شهدا را در خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم ادامه دهیم.

این مراسم همزمان با نخستین روز هفته دولت ۱۴۰۵ و در دولت وفاق ملی با شعار «دولت پای کار، مردم؛ روایت دفاع و سازندگی»، برگزار شد و حاضران با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

در ادامه مراسم بخشدار ارم به همراه شهردار تنگ ارم و اعضای شورای اداری با خانواده شهیدان والامقام شهریاری و خانواده شهید پرداخته دیدار و گفت‌وگو کرد و در پایان با اهدای لوح تقدیر از صبر و ایثار این خانواده‌ها قدردانی شد.