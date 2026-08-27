افزایش نسبی دما تا پایان هفته در استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم توده هوای گرم تا اواخر هفته، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، توده هوای گرم تا پایان هفته جاری در سطح استان مستقر خواهد بود و از روز جمعه به تدریج از شدت گرما در استان کاسته خواهد شد.
وی افزود: تا اواخر هفته، به دلیل افزایش گرادیان فشاری، در برخی ساعتها افزایش سرعت باد پیشبینی میشود و در نواحی مرزی استان، وزش باد شدیدتری خواهد بود که میتواند بر فعالیتهای روزمره و کشاورزی تأثیرگذار باشد.
وی همچنین گفت: امروز به دلیل انتقال رطوبت، احتمال رشد ابرهای همرفتی و بارشهای نقطهای در ارتفاعات استان وجود دارد.
این کارشناس در پایان از شهروندان خواست در روزهای گرم پیشرو، نکات ایمنی را رعایت کرده و از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری کنند؛ همچنین کشاورزان نیز برنامهریزی خود را بر اساس این تغییرات دمایی تنظیم کنند تا با کمترین مشکل، این موج گرما را پشت سر بگذاریم.
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