هشدار جدی به گردشگران؛ وارد سدها و بندهای آبی استان سمنان نشوید

حمید احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سدها و بندهای آبی و تاسیسات موجود در استان سمنان جای مناسبی برای تفریح نیستند، تاکید کرد: ورود به این سدها همواره ممنوع است.

وی با بیان اینکه سدها مکان مناسبی برای شنا نیستند، افزود: شنا در سدها و بندهای آبی با استخر بسیار متفاوت است و این موضوعی است که بعضاً افراد به آن توجه ندارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با هشدار جدی به گردشگران از بابت ورود به سدها و بندها و همچنین تاسیسات آبی این استان گفت: شنا در این تاسیسات با خطر مرگ همراه است.

احسانی با بیان اینکه آب منطقه ای حفاظت خود را از تاسیسات آبی دارد اما ورود به دریاچه پشت سدها بعضاً از سوی مردم صورت می گیرد، بیان داشت: تابلوهای هشدار دهنده در نقاط مختلف استان کارگذاشته شده اما ضرورت مهم این است که مردم به اخطارها توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای همچنین تابلوهای هشدار دهنده خطر غرق شدن در سدهای استان را تمام نقاط نصب کرده است، افزود: باید توجه داشت که ورود به سدها در واقع ورود به حریم ممنوعه محسوب شده و نه تنها قانوناً تخلف محسوب می شود بلکه آب منطقه ای در قبال حوادث احتمالی پاسخگو هم نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با بیان اینکه در این استان خوشبختانه کمتر حوادث تلخی از این دست را شاهد هستیم اما بازهم همه ساله با رسیدن فصل گرما هشدارهای لازم داده می شود، گفت: سدها و بندها به واسطه گل و لای، لجن ها و بقایای گیاهان و درختان و ... اصلا جای مناسبی برای شنا نیست و به دلیل تفاوت فاحش این بندها با استخر، همواره می تواند برای مردم خطر ساز باشد.

احسانی با بیان اینکه این بندها و سدها همچنین در زیر آب جریاناتی دارند که از روی آب دیده نمی شوند، بیان داشت: این جریانات شناگران حرفه ای را هم با دردسر روبرو می سازد.