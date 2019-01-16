دستگیری عامل انتشارعکس های خصوصی در فضای مجازی

سرهنگ حسین عیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت احدی از شهروندان در خصوص انتشار تصاویر خصوصی وی در فضای مجازی، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران این پلیس با انجام اقدامات فنی و مهندسی موفق به شناسایی متهم شده که پس از هماهنگی با مرجع قضایی با انجام شگردهای خاص پلیسی، نامبرده را در یکی از نقاط دزفول دستگیر کردند.

سرهنگ عیدی بیان کرد: در بازجویی های فنی به عمل آمده متهم به بزه خود اعتراف کرد و گفت: در ابتدا با طرح دوستی و جلب اطمینان مخاطب، ضمن اخذ تصاویر خصوصی وی با ایجاد یک پیج در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به انتشار تصاویر خصوصی وی کردم.

فرمانده انتظامی دزفول در ادامه با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده مقدماتی روانه دادسرا شد، گفت: شهروندان از نشر تصاویر و اطلاعات شخصی خود در فضای مجازی خودداری کنند و هرگونه مزاحمت و مواردی که مشکوک به کلاهبرداری و یا مزاحمت است را به پلیس فتا گزارش دهند تا در کمترین زمان به آن رسیدگی شود.