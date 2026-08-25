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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

پاکمهر: مسیر تأمین اعتبار محور میامی ـ جاجرم مشخص شد

پاکمهر: مسیر تأمین اعتبار محور میامی ـ جاجرم مشخص شد

بجنورد- رییس مجمع نمایندگان خراسان شمالی گفت: بخش عمده محور میامی ـ جاجرم اجرا شده و با مشخص شدن مسیر تأمین اعتبار، روند تکمیل ۱۳ کیلومتر باقی‌مانده نیز شتاب می‌گیرد.

سید محمد پاکمهر ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی میامی ـ جاجرم نیز با اشاره به روند اجرای این محور اظهار داشت: ۲۰ کیلومتر از مسیر میامی تا پل راه‌آهن در سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسید و در ادامه بخش‌هایی از مسیر نیز اجرا شده است؛ با این حال برای تکمیل این محور توسعه‌ای باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

رییس مجمع نمایندگان خراسان شمالی افزود: با تدبیر هوشمندانه استاندار، گره انتهای مسیر باز شده و ۱۳ کیلومتر باقی‌مانده نیز سال آینده به مناقصه گذاشته خواهد شد؛ بنابراین بخش اعظم این محور اجرا شده و مسیر تأمین اعتبار آن نیز مشخص است.

پاکمهر با اشاره به اعتبارات پروژه گفت: این محور ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز به‌زودی جذب خواهد شد.

کد مطلب 6927495

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