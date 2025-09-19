کیاشهر میزبان نخستین جشنواره شکرانه برنج شد؛روایت رنج کشاورز درشالیزار

خبرگزاری مهر، گروه استانها- هما اکبری: هر دانه برنجی که بر سفرههایمان نقش میبندد، حاصل ماهها تلاش مستمر و صبر کشاورزان است؛ از آمادهسازی زمین، نشاکاری، مراقبت و مبارزه با آفات، تا برداشت خوشههای طلایی که نماد امید و زندگی است.
جشنواره شکرانه برنج در کیاشهر نه تنها تجلی همین تلاش بیوقفه است، بلکه نمادی از پیوند انسان با خاک، سنتهای بومی و فرهنگ جامعه کشاورزی شمال کشور به شمار میرود.
شور همدلی در جشنواره شکرانه برنج
همزمان با پایان فصل برداشت شالی و در روز پنجشنبه بندر کیاشهر میزبان نخستین جشنواره شکرانه برنج بود؛ جشنی که با حضور پرشور مردم از سراسر کشور، کشاورزان و مسئولان برگزار شد.
پیادهراه فرهنگی-گردشگری این بندر، آکنده از عطر برنج تازه و نوای موسیقی محلی بود غرفههای عرضه محصولات بومی و صنایعدستی، فضایی پرنشاط و صمیمی ایجاد کرده بود که مردم با شور و شوق در آن حضور داشتند.
کشاورزان: روایت رنج و امید
در میان غرفهها، کشاورزانی با لباسهای محلی ایستاده بودند و درباره دشواریها و شیرینیهای سال زراعی سخن میگفتند.
یکی از کشاورزان با چهره آفتابسوخته و لبخندی آرام گفت: این جشن به شکرانه برداشت محصولی است که با جان و دل پرورش دادیم به حمدالله توانستیم آن را برداشت کنیم و حالا وقت شکرگزاری است.
کشاورز دیگری افزود: خوشحالیم از برداشت، اما انتظار داریم محصولمان خوب به فروش برسد. فقط وقتی که درآمد مناسب باشد، سختیهای سال را فراموش میکنیم.
مهمانان از استانهای مختلف نیز با نگاه تازهای به کشاورزی نگاه کردند. مهمانی از زنجان گفت: اولین بار بود که مراحل برداشت برنج را از نزدیک میدیدم؛ باورم نمیشد این همه زحمت پشت برنج است.
مهمان کردستانی همراه با فرزندانش نیز اظهار داشت: همراهی نسلهای مختلف خانواده در برداشت برنج، نشان از زنده بودن فرهنگ همکاری در خانوادههای روستایی دارد.
سخنان مسئولان؛ قدردانی و امید به توسعه پایدار
«رحمت حیدرینژاد» فرماندار آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مردمان خونگرم بندر کیاشهر، از شهردار و شورای اسلامی بهخاطر برگزاری چنین جشنوارهای تقدیر کرد و گفت: بندر کیاشهر شهری است با مردمانی خونگرم که شایسته چنین آیینهایی هستند.
فرماندار آستانه اشرفیه، با تحسین مجریان جشنواره اظهار داشت: مردم ضمن لذت بردن از برنامههای مفرح جشنواره، با سختیهای برداشت برنج که ریشه در فرهنگ و تاریخ منطقه دارد، آشنا شدند. دیدند چگونه مردم طی سالیان این محصول را حفظ کردند تا نسلهای آینده از آن بهرهمند شوند.
«سعید فدایی» سرپرست شهرداری بندر کیاشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنج برای مردم منطقه، علاوه بر کسب روزی حلال، بخشی از زندگی، فرهنگ و خاطرات جمعی است.
وی افزود: جشنوارههای بومی علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی، نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی دارند و زمینهساز توسعه پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی هستند.
«حاتم پورباقری» رئیس شورای اسلامی شهر بندر کیاشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره برنج، ترویج فرهنگ آئینهای سنتی و قدردانی از نعمات الهی است. این رویداد شور و نشاط اجتماعی را زنده میکند و امیدواریم چنین جشنوارههایی به صورت مستمر و در قالبهای مختلف برگزار شود.»
برنامههای فرهنگی و هنری؛ از موسیقی تا نقاشی کودکان
جشنواره با اجرای موسیقی محلی توسط هنرمندان استانی و کشوری، برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان، عرضه محصولات بومی و دستسازهها، و اهدای جوایز به کودکان فعال در بخشهای مختلف همراه بود.
مهمانان از سراسر کشور نیز فرصت یافتند تا مراحل سنتی برداشت و خرمنکوبی را از نزدیک تجربه کنند؛ تجربهای که نسل جوان را با سختیها و زیباییهای کشاورزی سنتی آشنا کرد.
زنده نگه داشتن سنت، فرهنگ و امید به آینده
جشنواره شکرانه برنج در بندر کیاشهر فراتر از یک آئین محلی بود؛ بازتابی از پیوند عمیق انسان با خاک، فرهنگ و همدلی بود این رویداد نه تنها رنج پنهان در هر خوشه طلایی را نمایان ساخت، بلکه نشان داد چگونه میتوان با تکیه بر سنتهای بومی، نشاط اجتماعی را زنده کرد و نسلهای آینده را با ارزشهای زیستی و فرهنگی این سرزمین آشنا ساخت.
