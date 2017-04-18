به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حسن مرتضوی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: از ۳۱ فروردین‌ماه جاری به مدت دو روز رزمایش الی بیت‌المقدس با حضور ۳۸ گردان بسیج در استان برگزار می‌شود.

مرتضوی افزود: رزمایش الی بیت‌المقدس هم‌زمان با هفت استان دیگر برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه در این رزمایش ۱۰ هزار نفر نیروی بسیجی حضور دارند، تصریح کرد: این تعداد نیروی بسیجی در ۲۰ نقطه از شهرستان‌های استان توان رزمی و دفاعی خود را به نمایش می‌گذارند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی بیان کرد: هدف از برگزاری این رزمایش، آزمایش و بررسی عملکرد گردان‌های بسیجی است که در سه هزار کیلومتر از استان انجام می‌شود.

سردار مرتضوی گفت: این رزمایش به‌منظور آمادگی گردان‌ها برای مواقع احتمالی برخورد با دشمن، امداد و نجات در حوادث احتمالی طبیعی و غیرطبیعی و تأمین امنیت داخلی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: در این رزمایش دو روزه، ۳۴ گردان بیت‌المقدس و چهار گردان کوثر حضور دارند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: گردان کوثر این رزمایش را خواهران بسیجی تشکیل می‌دهند که آمادگی خود را در نحوه امداد و نجات، پشتیبانی و کمک به رزمندگان به نمایش می‌گذارند.

مرتضوی بیان کرد: به‌منظور ارزیابی و کنترل انجام رزمایش، تیمی از کشور برای نمره قبولی و یا رد رزمایش حضور دارند.

وی اظهار کرد: در این رزمایش از تجهیزات به‌روز برای گردان‌ها استفاده می‌شود و قطعاً بر آمادگی هرچه بهتر آنان موثر است.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تأکید کرد: نیروهای بسیجی را باید به‌گونه‌ای آماده کنیم تا بتوانند از مشکلات کشور عبور کنند.