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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۴۷

فرمانده سپاه خراسان شمالی مطرح کرد:

برگزاری رزمایش الی بیت‌المقدس باحضور ۳۸گردان بسیج در خراسان شمالی

برگزاری رزمایش الی بیت‌المقدس باحضور ۳۸گردان بسیج در خراسان شمالی

بجنورد- فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی از برگزاری رزمایش الی بیت‌المقدس با حضور ۳۸ گردان بسیج در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حسن مرتضوی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: از ۳۱ فروردین‌ماه جاری به مدت دو روز رزمایش الی بیت‌المقدس با حضور ۳۸ گردان بسیج در استان برگزار می‌شود.

مرتضوی افزود: رزمایش الی بیت‌المقدس هم‌زمان با هفت استان دیگر برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه در این رزمایش ۱۰ هزار نفر نیروی بسیجی حضور دارند، تصریح کرد: این تعداد نیروی بسیجی در ۲۰ نقطه از شهرستان‌های استان توان رزمی و دفاعی خود را به نمایش می‌گذارند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی بیان کرد: هدف از برگزاری این رزمایش، آزمایش و بررسی عملکرد گردان‌های بسیجی است که در سه هزار کیلومتر از استان انجام می‌شود.

سردار مرتضوی گفت: این رزمایش به‌منظور آمادگی گردان‌ها برای مواقع احتمالی برخورد با دشمن، امداد و نجات در حوادث احتمالی طبیعی و غیرطبیعی و تأمین امنیت داخلی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: در این رزمایش دو روزه، ۳۴ گردان بیت‌المقدس و چهار گردان کوثر حضور دارند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: گردان کوثر این رزمایش را خواهران بسیجی تشکیل می‌دهند که آمادگی خود را در نحوه امداد و نجات، پشتیبانی و کمک به رزمندگان به نمایش می‌گذارند.

مرتضوی بیان کرد: به‌منظور ارزیابی و کنترل انجام رزمایش، تیمی از کشور برای نمره قبولی و یا رد رزمایش حضور دارند.

وی اظهار کرد: در این رزمایش از تجهیزات به‌روز برای گردان‌ها استفاده می‌شود و قطعاً بر آمادگی هرچه بهتر آنان موثر است.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تأکید کرد: نیروهای بسیجی را باید به‌گونه‌ای آماده کنیم تا بتوانند از مشکلات کشور عبور کنند.

کد مطلب 3956585

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