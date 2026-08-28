سیره پیامبر(ص) باید در زندگی و جامعه اسلامی جاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی عسگری در خطبههای نماز جمعه این هفته سرپلذهاب با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی توصیه کرد و گفت: تقوا تنها به نماز و دعا محدود نمیشود، بلکه باید در خانه، بازار، محیط کار، فضای مجازی و تمام عرصههای زندگی انسان جاری باشد.
وی با تأکید بر اینکه انسان مؤمن باید خداوند را در تمام لحظات زندگی ناظر بر اعمال خود بداند، افزود: پیش از هر سخن و عملی باید لحظهای بیندیشیم که آیا رضایت خداوند در آن وجود دارد یا خیر و رفتار خود را بر اساس رضای الهی تنظیم کنیم.
امام جمعه موقت سرپلذهاب با اشاره به اهمیت مراقبت از زبان اظهار کرد: بسیاری از اختلافات خانوادگی و اجتماعی از سخنان نسنجیده آغاز میشود و انسان باید مراقب باشد که زبان خود را به دروغ، غیبت، توهین و بدگویی آلوده نکند.
حجتالاسلام عسگری ادامه داد: تقوا فقط این نیست که انسان اهل نماز، روزه، دعا و زیارت باشد، بلکه باید رفتار و گفتار او نیز متناسب با ایمانش باشد. همچنین در فضای مجازی نباید هر مطلبی را بدون تحقیق باور یا منتشر کنیم.
وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به اخلاق، گذشت و خوشرفتاری نیاز دارد، گفت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید سخن خیر بگوید یا سکوت کند؛ بنابراین باید مراقب باشیم سخنان ما موجب اختلاف، ناراحتی و دشمنی میان مردم نشود.
امام جمعه موقت سرپلذهاب در ادامه با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام(ص) تنها برای یک قوم و زمان خاص الگو نیست، بلکه خداوند آن حضرت را الگوی همه بشریت قرار داده است و امروز نیز راه نجات بشر در بازگشت به تعالیم اخلاقی و انسانی پیامبر(ص) است.
حجتالاسلام عسگری با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت میان مسلمانان عنوان کرد: اگر مسلمانان به سیره پیامبر اکرم(ص) عمل کرده و در برابر ظلم و تجاوز متحد باشند، دشمنان نمیتوانند میان ملتهای اسلامی اختلاف ایجاد کنند.
وی افزود: وحدت و همدلی میان شیعه و اهل سنت در مناطق مختلف کشور از جمله کرمانشاه نمونهای ارزشمند است و باید این وحدت را در سطح جهان اسلام نیز تقویت کنیم؛ چراکه مسلمانان در برابر توطئههای دشمنان نیازمند اتحاد و انسجام هستند.
امام جمعه موقت سرپلذهاب همچنین با اشاره به هفته دولت، مسئولیت در نظام اسلامی را فرصتی برای خدمت دانست و گفت: مسئولیت در نگاه اسلام سفره و امتیاز نیست، بلکه امانت و تکلیف است و مدیران باید با صداقت، پاکدستی، عدالت، پاسخگویی و روحیه خدمتگزاری در کنار مردم باشند.
حجتالاسلام عسگری با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای خدمت، اظهار کرد: هفته دولت تنها فرصتی برای تجلیل از چند شهید نیست، بلکه باید بهانهای برای بازخوانی مکتب خدمت، اخلاص، سادهزیستی و مردمداری باشد.
وی تأکید کرد: تاریخ نشان داده است مدیران و مسئولانی که با اخلاص و برای رضای خدا به مردم خدمت کردهاند، نام و یادشان در دل مردم ماندگار شده و در مقابل، کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی یا خیانت کردهاند، مورد قضاوت مردم قرار گرفتهاند.
امام جمعه موقت سرپلذهاب با بیان اینکه مردم نیز باید از مسئولانی که عملکرد مطلوبی دارند حمایت و قدردانی کنند، گفت: مطالبهگری و انتقاد باید در کنار انصاف باشد و نباید یک خطا، همه خدمات و تلاشهای یک مدیر را زیر سؤال ببرد.
حجتالاسلام عسگری در پایان با اشاره به اهمیت حضور مسئولان در برنامههای اجتماعی و فرهنگی شهرستان، خاطرنشان کرد: مسئولان باید در کنار مردم حضور بیشتری داشته باشند، چراکه رفتار آنان برای جامعه الگو است و مردم انتظار دارند مدیران در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز همراه آنان باشند.
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