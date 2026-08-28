محمد محمدنظامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز مردم کردستان و مهمانانی از برخی استان‌های کشور در جشن بزرگ امت احمد در سنندج حضور پیدا کرده‌اند و ما نیز در این جشن حضور یافته‌ایم تا خدمتی به حاضران ارائه کنیم.

وی افزود: هر پرس غذا و هر لیوان شربت با عشق و انگیزه خادمان تهیه و توزیع می‌شود و تلاش ما این است که با این خدمت، لبخند رضایت را بر چهره مهمانان جشن بنشانیم.

محمدنظامی با اشاره به استقبال مردم از این مراسم ادامه داد: حضور پرشور مردم، شور و شعف جشن را دوچندان کرده و همین استقبال، انگیزه خادمان را برای خدمت بیشتر افزایش می‌دهد.

وی بیان کرد: ۱۰ نفر از خادمان موکب «رهپویان حضرت زینب(س)» در این برنامه مشغول خدمت‌رسانی به مهمانان هستند و تلاش می‌کنند پذیرایی شایسته‌ای از مردم داشته باشند.

این خادم موکب «رهپویان حضرت زینب(س)» هدف از حضور در جشن «مهمانی امت احمد(ص)» را خدمت به مردم و ابراز ارادت به پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) عنوان کرد و گفت: برای ما حضور در چنین مراسمی فرصتی برای خدمت به مردم و سهیم شدن در شادی و معنویت این جشن است.

محمدنظامی خاطرنشان کرد: حضور مردم از نقاط مختلف در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از محبت، همدلی و وحدت است و این جشن می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت همین روحیه در جامعه باشد.