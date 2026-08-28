خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- آذر مهدوان: کارشکنی رژیم صهیونیستی در اجرای توافق صلح غزه، عملاً این توافق را به بن‌بست کشانده است؛ به‌طوری‌که تا زمان انجام این گفتگو، شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۴۲ نفر رسیده است.

خبرنگار مهر در حاشیه نشست مطبوعاتی دکتر «غازی حمد»، عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس، در استانبول، گفتگویی اختصاصی با وی انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

آتش‌بسی که قرار بود جنگ را متوقف کند، اکنون در شرایطی ادامه دارد که حملات و تلفات در غزه همچنان گزارش می‌شود و بسیاری از فلسطینی‌ها احساس می‌کنند میان «آتش‌بس روی کاغذ» و واقعیت میدانی فاصله زیادی وجود دارد. از نگاه شما، آیا آنچه اکنون در غزه جریان دارد نقض آتش‌بس است یا طرف‌های مذاکره از ابتدا درباره تعریف و ضمانت اجرای آتش‌بس توافق روشنی نداشتند؟ و اگر اسرائیل بتواند بدون هزینه به این وضعیت ادامه دهد، حماس چه ابزار واقعی برای وادار کردن میانجی‌ها و طرف مقابل به اجرای تعهدات دارد؟

در وهله اول، گزینه‌های ما در این مرحله بسیار دشوار بود. ماهیت محیط و شرایط موجود، یعنی شرایطی که تحت سیطره زورگویی، نسل‌کشی و سیاست‌های اسرائیل یا سیاست‌های آمریکا در منطقه قرار دارد، بدون شک شرایطی سخت و طاقت‌فرسا را تحمیل می‌کند.

بنابراین، انتخاب‌های پیش روی ما دشوار بود و شاید ما دقیقاً در حال انتخاب «بدترینِ گزینه‌های بد» بودیم. هدف اصلی ما از این توافق، توقف جنگ نسل‌کشی در غزه بود و شاید انتظارات ما چندان خوش‌بینانه نبود، اما تا حدودی توانستیم شدت و آهنگ جنگ نسل‌کشی در غزه را کاهش دهیم.

[با این حال] نسل‌کشی، گرسنگی و فاجعه انسانی در نوار غزه در بالاترین سطح خود در جریان بود.

ما در طی این سال‌ها با تمام توان جنگیدیم، با تمام توانایی‌هایمان مبارزه کردیم و فداکاری‌های بسیار بزرگی انجام دادیم که منجر به شهادت ده‌ها هزار نفر شد. ما انتظار داشتیم که یک تحرک عربی و اسلامی برای یاری رساندن به ملت فلسطین و جلوگیری از نسل‌کشی صورت بگیرد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و ملت فلسطین در برابر نسل‌کشی، تنها رها شد.

ما در حال حاضر به این توافق پایبند هستیم؛ توافقی که با میانجی‌های عربی و آمریکایی صورت گرفته است. بی‌شک، ما تا جای ممکن تلاش می‌کنیم از این توافق محافظت کنیم، اما این سیاست‌های رژیم اشغالگر است که آن را در معرض فروپاشی و تهدید قرار می‌دهد و ثبات منطقه را نیز به خطر می‌اندازد.

اکنون بحث آینده غزه از توقف جنگ فراتر رفته و به خلع سلاح حماس، اداره انتقالی غزه، بازسازی و نقش تشکیلات خودگردان رسیده است. اگر از حماس خواسته شود میان پایان دائمی جنگ و کنار گذاشتن کامل توان نظامی خود یکی را انتخاب کند، موضع واقعی جنبش چیست؟ آیا حماس حاضر است درباره تبدیل ساختار نظامی خود به یک سازوکار امنیتی فلسطینی در چارچوب یک توافق جامع مذاکره کند، یا خلع سلاح را خط قرمزی می‌داند که بدون تشکیل دولت مستقل فلسطینی قابل بحث نیست؟

ما همچنان به پروژه ملی خود به‌طور کامل پایبند هستیم و بر حفظ حاکمیت نوار غزه پافشاری می‌کنیم. ما امتیازات بسیار بزرگی را تنها برای حفظ امنیت و سلامت مردممان در نوار غزه پذیرفتیم.

ما با واگذاری مدیریت (حکمروایی) در نوار غزه موافقت کردیم و با رویکرد خاصی نسبت به موضوع سلاح کنار آمدیم، اما تنها به یک دلیل و برای هدفی بزرگ‌تر؛ یعنی جلوگیری از تداوم نسل‌کشی در نوار غزه.

صراحتاً می‌گویم که این یک مرحله استثنایی است و نه وضعیتی دائمی؛ مرحله‌ای که تحت شرایط قهری (اجبار) تحمیل شده است، اما قطب‌نمای اصلی ما همواره به سوی حقوقمان خواهد بود.

ما با تمام توان برای پایان دادن به اشغالگری تلاش خواهیم کرد و به‌هیچ‌وجه از پروژه ملی خود دست نخواهیم کشید.