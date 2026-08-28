عباسی: محبت به پیامبر(ص) محور وحدت و همدلی مسلمانان است

منصور عباسی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در مراسمهایی که به نام و یاد پیامبر اکرم(ص) برگزار میشود، نشاندهنده ارادت مردم به رسول رحمت(ص) و پایبندی آنان به ارزشهای اخلاقی و دینی است.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) همواره مسلمانان را به برادری، محبت و وحدت دعوت کردند و امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به این آموزههای ارزشمند است.
رئیس شورای هیئات مذهبی بیجار ادامه داد: یکی از جلوههای زیبای این مراسمها حضور خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر است؛ حضوری که میتواند زمینهساز افزایش همدلی و تقویت وحدت در جامعه باشد.
عباسی هدف از حضور خود در این مراسم را ادای ارادت به پیامبر اکرم(ص)، حمایت از برنامههای مردمی و کمک به تقویت فرهنگ وحدت عنوان کرد و گفت: هیئات مذهبی تنها محل برگزاری مراسمهای مذهبی نیستند، بلکه میتوانند در ترویج اخلاق، برادری، همدلی و انسجام اجتماعی نیز نقش مؤثری داشته باشند.
جشن امت احمد حرکتی فرهنگی و اجتماعی
وی تصریح کرد: زمانی که مردم خودجوش پای کار میآیند و در برگزاری چنین برنامههایی مشارکت میکنند، این مراسمها از یک برنامه مناسبتی فراتر رفته و به یک حرکت فرهنگی و اجتماعی تبدیل میشوند.
این پیرغلام حسینی خاطرنشان کرد: محبت به پیامبر اکرم(ص) متعلق به همه مسلمانان است و میتواند نقطه مشترکی برای نزدیک شدن دلها و تقویت وحدت میان مردم باشد.
وی در پایان گفت: امیدواریم این اجتماعات مردمی زمینهای برای ترویج بیشتر فرهنگ نبوی و افزایش وحدت و همدلی در جامعه باشد و مردم نیز همچنان در برنامههای فرهنگی و مذهبی مشارکت پررنگی داشته باشند.
نظر شما