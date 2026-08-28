تحریم های آمریکا علیه ملت ایران نماد تروریسم اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه، با بیان اینکه حضرت امیرمومنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در مورد ولادت حضرت پیامبر می فرماید کریماً میلادُهُ، چون میلاد پیامبر اولا و بعثت او خصوصا، موجب کرامت و بزرگواری انسان ها شد، گفت: قرآن کریم پبامبر عظیم الشأن الهی را اسوه حسنه معرفی می کند.

وی با بیان اینکه پیامبر رحمت برای عالمیان است چرا که سبب نجات همگان است، به ویژگی اخلاقی پیامبر اشاره کرد و گفت: پیامبر جویای احوال مردم می شد، امین و با حیا بود بطوری در محیط فاسد اخلاقی عربستان قبل از اسلام، در دوره جوانی، معروف به عفت و حیا بود، شوخ طبع بود و با مردم شوخی می کرد و از همه مهمتر به فکر هدایت و نجات امت خود بود.

حجت الاسلام حسینی نسب با بیان اینکه اسلام دین مهرورزی است و پیامبر خدا معلم همه‌ نیکی‌ها و معلم عدالت، انسانیت، معرفت، برادری و رشد و تکامل و پیشرفت دائمی بشر تا انتهای تاریخ و در برابر دشمنان شجاع بود، گفت: اما در مقابل دشمنان در طول تاریخ وحشتناک ترین رفتارها را با مسلمانان از جمله با ملت ایران مثل بمب گذاری، ترور، حمله نظامی داشته اند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه ملت ایران قربانی تروریسم است، از ترور شخصیت ها تا مردم عادی، ترور رئیس جمهور و نخست وزیر؛ شهیدان رجایی و باهنر تا به شهادت رساندن رهبر انقلاب، افزود: ایران اسلامی پرچمدار مبارزه با تروریسم خصوصا دولت تروریستی آمریکاست.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه در تحریم های جدید علیه ایران میان شدت ادبیات سیاسی آمریکا و قدرت اقتصادی اقدام انجام‌شده، فاصله قابل توجهی وجود دارد و حتی برخی کارشناسان و مؤسسات آمریکایی هم اذعان دارند که بخاطر سابقه طولانی تحریم های آمریکا، تحریم های جدید چندان اثر نخواهد داشت خصوصا اگر چین به تجارت خود با ایران ادامه دهد، گفت: در واقع هدف اصلی آمریکا درگیر کردن چین است و چین هم اعلام کرده اعتنایی به تحریمها علیه ایران ندارد و به همکاری با ایران ادامه خواهد داد.

حسینی نسب ادامه داد: شوک به اقتصاد ایران به «شوک معکوس» تبدیل شده و هزینه فشار بر ایران به داخل آمریکا بازگشته و از انرژی و برق و گازوییل به کشاورزی، غذا، تورم و توان تأمین هزینه‌های زندگی رسیده است و آمریکا در جنگ اقتصادی هم شکست خواهد خورد.

امام جمعه سلطانیه با تاکید بر اینکه دولت باید در برابر تروریست اقتصادی، امنیت اقتصادی را در اولویت قرار دهد، گفت: ملت هم همچنان در سنگر خیابان از انقلاب اسلامی و عزت و استقلال آن پاسداری می کنند و در برابر دشمنان داخلی و خارجی نیر ایستاده اند.

وی با بیان اینکه دشمنان با حمله به قلب فرماندهی انقلاب اسلامی و به شهادت رساندن رهبری انقلاب، می خواستند از کف خیابان برای سقوط انقلاب استفاده کنند، افزود: اما نزدیک به ۶ ماه است، سنگر خیابان لنگر ثبات کشور شده و ملت با ایستادگی خود موازنه قدرت را حفظ کرده است.

خطیب جمعه سلطانیه تصریح کرد: مطالبه امت مبعوث این است که اگر می خواهید جلوی جنگ را بگیرید و صلح پایدار داشته باشید، ادبیات انتقام را بالا ببرید تا دشمنان از شیطنت‌هایشان پشیمان شود اما اگر سیگنالِ ضعف بدهید، دشمن جنگ را جزو گزینه‌هایش قرار می‌دهد.

حسینی نسب با بیان اینکه دشمن جنگ را کاملا باخته است، به دلائل شکست دشمنان اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل شکست، درماندگی ترامپ در برابر ملت ایران است. جنگ برق آسایی که ترامپ شروع کرده بود تا انقلاب اسلامی را نابود کند، ۶ ماه است به بن بست راهبردی رسیده و از طرفی با کاهش تسلیحات نظامی مواجه شده است.

امام جمعه سلطانیه ادامه داد: دشمن به اهداف خود از جمله سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، تجزیه و تسلیم ایران، حذف توان موشکی و دریایی ایران و پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران نرسیده بلکه با تسلط ایران بر تنگه هرمز که تاثیرگذاری مستقیم بر قیمت انرژی و بنزین در آمریکا و جهان دارد، رسوایی دیگری بر پیشانی سردمداران آمریکا چسبانده است.

وی با گرامیداشت هفته دولت و با اشاره به برگزاری میز خدمت در نمازهای جمعه سراسر کشور گفت: امیدوار هستیم هم مردم از میز خدمت استقبال کنند و مسئولان هم تلاش کنند خواسته قانونی مردم حل شود. اگر در هر میز دو خواسته قانونی مردم حل شود، حدودا ۵۰، ۶۰ تا مسئله مردم حل می شود.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه رفع مشکلات مردم مانند سعی بین صفا و مروه و شرکت در جنگ احد ارزشمند است، گفت: این میز خدمت شما اگر واقعا رفع حاجت مردم بکند و مشکل مردم را بر طرف نماید، این قدر ثواب دارد.

حسینی نسب با تبریک میلاد پیامبر اعظم و امام صادق علیهما السلام، میلاد آن حضرت و هجرت ایشان دو رویداد مهم ماه ربیع الاول است، گفت: در هجرت پیامبر نیز، دو اتفاق فوق‌العاده مهم وجود دارد که در واقع دو حادثه اولین در اسلام است و آن دو ساخت اولین مسجد در اسلام و اقامه اولین نماز جمعه در اسلام است.