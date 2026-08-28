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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

بازداشت ۳۰ سردسته و مزدور دشمن دخیل در کودتای دی

بازداشت ۳۰ سردسته و مزدور دشمن دخیل در کودتای دی

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از شناسایی و بازداشت ۳۰ سردسته اصلی، مرتبطان و تخریب‌گران اموال مردم در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از شناسایی و بازداشت ۳۰ سردسته اصلی، مرتبطان و تخریب‌گران اموال مردم در استان مرکزی خبر داد.

متن کامل اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

این ۳۰ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی به وقت کودتای دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان‌های «محلات و نیم ور» اقدام به تخریب گسترده و آتش زدن منازل مردم، فروشگاه‌های بزرگ سطح شهر، بانک‌ها، خودروهای امدادی و شخصی مردم، اماکن دولتی، چندین مسجد(از جمله مسجد جامع علیا و مسجد مهدیه بازار محلات)، حمله به ناوگان ریلی و تهدید جان مسافران، غارت اموال مغازه‌های مردم کرده بودند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مرکزی از این مزدوران شماری سلاح سرد مثل قمه، تبر و چاقو و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی و مواد مخدر هم کشف و ضبط کرده‌اند.

پیشتر در بهمن ‌۱۴۰۴ هم ۷۰ نفر از عوامل میدانی کودتای دیماه در استان مرکزی بازداشت شده بودند.

وزارت اطلاعات تاکید داشته جنایات داعشی مزدوران دشمن آمریکایی - صهیونی در کودتای دیماه، شامل مرور زمان نخواهد شد و این وعده‌ی قرآن کریم است که «انا من المجرمین منتقمون»

وزارت اطلاعات از مردم تقاضا دارد موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری این وزارتخانه به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارت در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

کد مطلب 6930267
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      7 1
      پاسخ
      این شعبون استخونی های جدید ، بجای چاقو از اسلحه و اموزش دولت تروریست امریکا و اسراییل برای کشتن مردم استفاده کردند ، اینها باید بعنوان خائن و جاسوس ،مجازات جنگی شوند
    • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      6 1
      پاسخ
      برای این داعشی ها ، فقط اعدام اعدام اعدام
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      5 0
      پاسخ
      اعدام سریع
    • سلام IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      2 0
      پاسخ
      این مزدورها باید اموالشون توقیف و اعدام شوند

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