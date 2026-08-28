وجود ۹۳۰ موقوفه منفعتی و درآمدزا در استان کردستان

به گزارش خبرنکار مهر، حجت‌الاسلام محمد کاروند در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به ظرفیت گسترده موقوفات در کردستان اظهار کرد: وقف تنها به فعالیت‌های مذهبی محدود نمی‌شود و امروز می‌توان از این ظرفیت در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، علمی، عمرانی و خدماتی بهره گرفت.

وی با بیان اینکه کردستان دارای ۲ هزار و ۶۰۰ موقوفه با ۲۲ هزار رقبه است، افزود: این موقوفات در حوزه‌های متنوعی فعال هستند و بخشی از نیازهای جامعه را از طریق اجرای نیت واقفان تأمین می‌کنند.

۴۳ میلیارد تومان برای عمران موقوفات

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته را اجرای پروژه‌های عمرانی در موقوفات عنوان کرد و گفت: در این مدت ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای امور عمرانی موقوفات هزینه شده است.

کاروند ادامه داد: در همین راستا تعمیرات کلی و جزئی ۵۹ مسجد انجام شده یا در دست اجرا قرار دارد که بخش قابل توجهی از این اقدامات با توجه به نیت واقفان و نیازهای موجود در مناطق مختلف استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به جایگاه مساجد در وقف‌های کردستان تصریح کرد: سهم قابل توجهی از نیت واقفان استان به مساجد اختصاص دارد و همین مسئله نشان‌دهنده اهمیت این اماکن در فرهنگ وقف مردم کردستان است.

۹۳۰ موقوفه درآمدزا در کردستان

کاروند از وجود ۹۳۰ موقوفه منفعتی و درآمدزا در استان خبر داد و بیان کرد: حدود ۱۱۰ مورد از این موقوفات غیرمتصرفی است و اداره و مدیریت آنها در اختیار سازمان اوقاف قرار ندارد.

وی حفظ و تثبیت مالکیت موقوفات را از مأموریت‌های اصلی این سازمان دانست و افزود: در حال حاضر ۴۸۰ پرونده حقوقی مرتبط با موقوفات در استان وجود دارد که پیگیری آنها با هدف صیانت از حقوق موقوفات انجام می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان ادامه داد: تاکنون ۸ هزار و ۷۱۰ سند مالکیت برای موقوفات استان دریافت شده و حدود سه درصد از اسناد همچنان باقی مانده که عمدتاً به دلیل مسائل حقوقی و ثبتی، فرآیند صدور آنها تکمیل نشده است.

حرکت موقوفات به سمت بهره‌وری اقتصادی

وی افزایش بهره‌وری اقتصادی موقوفات را یکی از رویکردهای سال‌های اخیر دانست و گفت: در این راستا پروژه‌هایی همچون ساختمان پزشکان مریوان و بازارچه بیجار در دستور کار قرار گرفته یا اجرا شده است تا ظرفیت اقتصادی موقوفات به شکل مؤثرتری فعال شود و زمینه ارائه خدمات بیشتر به جامعه فراهم شود.

کاروند با اشاره به اینکه سازمان اوقاف خود را امانت‌دار نیت واقفان می‌داند، اظهار کرد: حفظ اصل موقوفه و استفاده صحیح از آن، اساس فعالیت‌های اوقاف است و هیچ اقدامی نباید موجب تضییع اصل موقوفه یا فاصله گرفتن از نیت واقف شود.

وقف باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به تنوع نیت‌های وقف در کشور گفت: حدود ۸۰۰ نوع نیت برای واقفان شناسایی شده و این مسئله نشان می‌دهد وقف ظرفیت بسیار گسترده‌ای دارد و نمی‌توان آن را صرفاً در ساخت مسجد، برگزاری مراسم مذهبی یا اطعام خلاصه کرد.

وی افزود: اگر نیت وقف انعطاف بیشتری داشته باشد، امکان استفاده از موقوفه برای رفع نیازهای متفاوت جامعه فراهم می‌شود؛ چراکه اولویت‌های مردم در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند و ممکن است در یک مقطع اشتغال و در مقطع دیگری آموزش، درمان یا مسائل اجتماعی اهمیت بیشتری داشته باشد.

کاروند خاطرنشان کرد: تلاش شده است زمینه معرفی و تعریف نیت‌های مختلف وقف به شکلی فراهم شود که بخش بیشتری از نیازهای جامعه را پوشش دهد.

۲۸ هکتار از اراضی موقوفه در خدمت نهضت ملی مسکن

وی تأمین مسکن را یکی دیگر از زمینه‌های استفاده از ظرفیت موقوفات دانست و گفت: تاکنون ۲۸ هکتار از اراضی موقوفه استان در قالب نهضت ملی مسکن وارد مرحله اجرا شده و بر اساس چارچوب‌های قانونی در اختیار اداره‌کل راه و شهرسازی قرار گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان ادامه داد: استفاده از اراضی موقوفه در طرح‌های عمرانی و مسکن، در صورت رعایت ضوابط و حفظ حقوق موقوفات، می‌تواند به فعال شدن این ظرفیت و پاسخگویی به بخشی از نیازهای مردم کمک کند.

کاروند با اشاره به اقدامات اوقاف در دوره جنگ گفت: در مواردی که عرصه و اعیان واحدهای مسکونی موقوفه بود، افزایش اجاره‌بهای ماهانه اعمال نشد تا فشار اقتصادی بیشتری به ساکنان این واحدها وارد نشود.

وی همچنین از حمایت از یک هزار و ۳۰۰ نفر از ماموستاها و روحانیون در این دوره خبر داد و گفت: این مساعدت‌ها بر اساس نیت واقفان انجام شده و در کنار آن، اقدامات دیگری نیز برای حمایت اجتماعی از مردم در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان افزود: توزیع کفش و لباس، تأمین ۵۰ دستگاه کولر و بخاری و تهیه و توزیع یک هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند، بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات اجتماعی است.

ورود اوقاف کردستان به حوزه فناوری و دانش‌بنیان

وی با اشاره به رویکرد جدید اوقاف در حمایت از دانش و فناوری بیان کرد: مرکز فناوری و دانش‌بنیان اوقاف کردستان فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون به ۱۱۰ نخبه استان خدمات ارائه داده است.

کاروند تأکید کرد: وقف باید متناسب با نیازهای جامعه حرکت کند و از یک میراث تاریخی صرف به سرمایه‌ای برای حل مسائل امروز و آینده تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت وقف در سطح کشور گفت: در ایران حدود ۲۱۶ هزار موقوفه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه وجود دارد که در صورت مدیریت صحیح و هدایت آنها در چارچوب نیت واقفان، می‌توان از این ظرفیت بزرگ برای حل بخشی از مسائل اجتماعی و اقتصادی استفاده کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان در پایان از برگزاری برنامه‌هایی همچون همایش یاران وقف، نمایشگاه و آیین تجلیل از واقفان و خانواده‌های شهدا همزمان با هفته وقف در استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های وقف و تبیین نقش آن در جامعه است.