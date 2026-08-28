ملت ایران مقابل سختی معیشت و تحریم اقتصادی دشمن خواهد ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهر با تبریک هفته دولت، اظهار داشت: در این هفته شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های متعددی در استان بودیم، از تمام تلاش‌هایی که در راستای خدمتگزاری به مردم انجامی گیرد، از همه خدمت گذاران تشکر و قدردانی می‌کنم.

تحرک و سازندگی در لرستان در حال انجام هست

وی با اشاره به سفر وزیر میراث‌فرهنگی به لرستان، عنوان کرد: در این سفر طرح‌هایی به افتتاح رسید، این آغاز یک حرکت ارزشمند است و جای تقدیر دارد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه بسیج سازندگی سپاه هم در آب‌رسانی، مدرسه‌سازی، تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ، راه روستایی و... فعالیت دارد که جای تقدیر و تشکر دارد، افزود: از قرارگاه خاتم هم به واسطه فعالیت‌هایش در راه‌های ریلی، جاده‌ای، پل‌های روگذر علی‌رغم تنگناهای مادی تشکر می‌کنم.

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: برخی از نمایندگان استان هم در دیدارهایی که با این خدمتگزار داشتند، گزارش‌هایی از پیگیری‌هایشان در حوزه انتخابیه دادند که برخی از آنها با کمک مدیران به نتیجه رسیده و برخی هم نیازمند تداوم و پیگیری است.

وی عنوان کرد: همه اینها نشان می‌دهد که فعالیت، تحرک و سازندگی در حال انجام هست، جای تشکر و قدردانی دارد.

جزئیات سرمایه‌گذاری ۷۷ هزارمیلیاردی در لرستان اطلاع‌رسانی شود

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه البته ما برای اینکه به آن نقطه مطلوب برسیم، برای توسعه گردشگری به‌عنوان یک صنعت درآمدزا نیاز به تکمیل و تسریع در ساخت راه‌های ریلی و جاده‌ای چند بانده، اماکن پذیرایی و تفریحی و تنظیم پرواز هواپیما به مقصد از شهرهای مختلف در داخل موافقت برای پرواز برخی از کشورها به مقصد مرکز استان هستیم، افزود: این اقدامات هم با هم‌افزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یکدیگر محقق می‌شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تأکید کرد: این هم‌افزایی باید اول در میان نمایندگان صورت گیرد و پیگیری مجمع نمایندگان با استاندار و مدیران باشد تا به نقطه مطلوب برسیم، تجربه چندین دهه در استان‌های دیگر ثابت کرده هر جا نمایندگان مجلس آن استان با هم بوده‌اند، هم‌افزا بوده‌اند و مدیر عالی اجرایی و دیگر مدیران استانی کارها را پیگیری کرده‌اند، شاهد تحول همراه با جهش بوده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استاندار لرستان علنی اعلام کردند که ۷۷ هزار میلیارد تومان در استان سرمایه‌گذاری شده است، گفت: روابط‌عمومی ادارات هر بخش این امر را به‌صورت جزئی به مردم اعلام کنند، این خودش امیدآفرین است، رسانه‌ها هم به‌صورت جزئی این را اطلاع‌رسانی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: تاکنون عمران، آبادانی، خدمات ۷۷ هزارمیلیاردی نداشته‌ایم، وقتی اقدامات به این شکل انجام شده است، شایسته است که روابط‌عمومی‌ها این وظیفه را انجام دهند.

ملت ایران آرمان‌ها انقلاب را بر سردست گرفته است

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۱۰ اسفند و ۹ ماه رمضان سال ۱۴۰۴، روزی اندوه‌بار و جان‌گداز برای ایران اسلامی و امت اسلامی برای همیشه تاریخ است، این اندوه در دل ما برای همیشه تاریخ است، گفت: اما از آن روز ملت ایران و انقلاب اسلامی حیات جدیدی پیدا کرد و آغازی برای یک حماسه‌آفرینی برای ملت ایران شد.

وی عنوان کرد: ملت وفادار ایران باوجود مشکلات به حق معیشتی و اقتصادی که داشته‌اند، آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر سردست گرفته‌اند، ما به آرمان‌های انقلاب و راه امامین انقلاب اسلامی وفادار هستیم، آرمان‌ها را بر سردست گرفته‌اند و هم وارد مبارزه با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی شده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه ملت ایران می‌داند وطن مادر است، کسی به‌خاطر مشکلات معیشتی و یا گلایه‌ای که از افرادی دارد، وطن خودش را نمی‌فروشد، گفت: در دفاع دوم و سوم دشمن با تهاجم نظامی، بمباران شدیدش می‌خواست شما را علیه نظام اسلامی به خیابان آورد، تاب و مقامت شما را بشکند، اما شما آرمان‌ها را بر سردست گرفتید.

ملت ایران مقابل سختی معیشت و تحریم اقتصادی دشمن خواهد ایستاد

حجت‌الاسلام شاهرخی، گفت: اگر امام شهید در بین ما نبود، اما شما مبعوث شدید، شما جای امام شهید را پر کردید، این راه آیندگان خواهند خواند، خواهند نوشت و یاد خواهند گرفت، امت ما با شهادت امام شهیدش در میدان ایستاد، انسجام و وحدت را حفظ کرد، دشمن را خار و ذلیل کرد.

وی با تأکید بر اینکه امروز هم این فشار اقتصادی برای این است که تحمل را شما بگیرند، شما در مقابل دشمن سر خم نیاوردید، هم در مقابل دشمن و بمباران دشمن و هم در مقابل جاسوس‌ها، افزود: امروز هم در مقابل سختی معیشت و تحریم اقتصادی دشمن شما خواهید ایستاد. امروز هم به دشمنان اعلام می‌کنیم، روزی به شما گفته شد دوران بزن‌دررو تمام شده، باور نکردید، تا پایگاه‌های شما نابود شد، امروز هم می‌گوییم دوران کشتن و فرارکردن تمام شده است، ما شما را به واسطه شهادت امام شهید، کودکان شهید، مردم شهید ایران اسلامی، خواهیم کشت.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تصریح کرد: امت اسلامی شما را تقاص می‌کند و قصاص می‌کند و مردم را در بستر آرامش به چشم نخواهید دید.

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه زندگی عفیفانه هم زندگی متعارف مردم ما هست و هم در آئین‌نامه‌ها و قوانین مصوب آمده است، گفت: مسئولان فرهنگی، اجرایی، سیاسی، امنیتی و قضایی هم به دنبال این هستند که باتدبیر صیانت از خانواده و زندگی عفیفانه را در جامعه ما حفظ کنند، ازاین‌رو از همه عموم مردم هم به زندگی انسانی و اسلامی و زیست عفیفانه برگردند.