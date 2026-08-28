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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

امام جمعه دشتی: زندگی با سیره نبوی جامعه را به سوی سعادت می‌برد

امام جمعه دشتی: زندگی با سیره نبوی جامعه را به سوی سعادت می‌برد

بوشهر ـ امام جمعه دشتی گفت: محبت به پیامبر اکرم(ص) تنها با سخن و ادعا ثابت نمی‌شود، بلکه باید با اقتدا به اخلاق نبوی و تأسی به رفتار و سبک زندگی آن حضرت، محبت خود را به پیامبر(ص) نشان دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه شهر خورموج با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت، اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت ایشان قله صدق و صادقین هستند که مانند خورشید می‌درخشند و راه خوشبختی را برای هر جوینده حقیقت و سعادت روشن می‌کنند.

امام جمعه شهرستان دشتی افزود: اگر پیامبر(ص) را دوست داریم، باید این محبت را در رفتار و زندگی خود نشان دهیم؛ در خانواده مهربان‌تر باشیم، در جامعه اهل گذشت و انصاف باشیم و نسبت به همسایه، نیازمند و افراد گرفتار بی‌تفاوت نباشیم.

وی با تأکید بر ضرورت دوری از دروغ، تهمت، غیبت و اختلاف تصریح کرد: در برابر ظلم و زیاده‌خواهی دشمنان نیز باید عزتمندانه ایستادگی کنیم.

زاهددوست ادامه داد: اگر با سیره پیامبر اکرم(ص) آشنا شویم، با آن انس بگیریم و زندگی ما رنگ و بوی محمدی پیدا کند، آن‌گاه زندگی، خانه‌ها، اداره‌ها و بازارهای ما نیز رنگ و بوی بهشت خواهد گرفت.

وحدت، رمز اقتدار امت اسلامی در برابر توطئه دشمنان

امام جمعه دشتی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین درس‌های مکتب پیامبر اعظم(ص)، درس وحدت و برادری است، گفت: پیامبر اکرم(ص) در جامعه‌ای ظهور کرد که گرفتار قبیله‌گرایی، اختلاف و دشمنی بود، اما با ایمان، اخلاق و برادری، دل‌ها را به یکدیگر نزدیک کرد و از قبایل پراکنده، امت واحده اسلامی ساخت.

وی با تأکید بر اینکه امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به درس وحدت پیامبر(ص) نیاز دارد، افزود: وحدت یک ضرورت دائمی برای جهان اسلام است.

زاهددوست خاطرنشان کرد: وحدت به معنای نادیده گرفتن همه اختلافات نیست، بلکه مسلمانان با وجود اختلاف در برخی مسائل باید در اصول اساسی اسلام، دفاع از قرآن، حفظ عزت مسلمانان و مقابله با دشمنان مشترک، در کنار یکدیگر بایستند.

امام جمعه دشتی با اشاره به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» اظهار داشت: دشمنان اسلام دقیقاً بر همین نقطه دست گذاشته‌اند و تلاش می‌کنند مسلمانان را در برابر یکدیگر قرار دهند، اختلافات را بزرگ کنند و توان امت اسلامی را از درون تضعیف کنند.

وی گفت: پاسخ به این توطئه، بازگشت به مکتب پیامبر اعظم(ص)، تقویت وحدت، حفظ برادری و هوشیاری در برابر نقشه‌های دشمن است.

زاهددوست در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت، این مناسبت را به دولتمردان و مسئولان شهرستان دشتی تبریک گفت و از تلاش‌ها و خدمات فرماندار، همکاران فرمانداری، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه ایران قوی از مسیر دولت قوی و ملت قوی می‌گذرد، افزود: دولت قوی، دولتی منسجم، مصمم، آشنا با ظرفیت‌ها و مشکلات کشور، مسلط بر راه‌حل‌ها، پرتلاش، خستگی‌ناپذیر، آرمان‌باور، خدمتگزار، مدبر و شجاع در تصمیم‌های سخت است.

امام جمعه دشتی ملت قوی را نیز ملتی مطالبه‌گر، ناظر و مشارکت‌کننده دانست و تصریح کرد: رابطه دولت و ملت، رابطه‌ای تقابلی نیست، بلکه رابطه‌ای مکمل و هم‌افزا است و هر دو طرف باید در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی در ادامه با اشاره به حضور مردم ایران در میدان و آنچه «یکصد و هشتاد شب میدان‌داری مردم» عنوان کرد، گفت: این حضور پدیده‌ای تاریخی در بستر بلوغ فرهنگ انقلاب اسلامی در ملت ایران است.

زاهددوست افزود: حضور حماسی و خیابانی مردم نشان داد که خیابان در ایران اسلامی جایگاه فروپاشی نیست، بلکه می‌تواند لنگر ثبات و پشتوانه اقتدار نظام در برابر جنگ تمام‌عیار دشمن باشد.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه مردم ایران با هوشمندی و بصیرت تاریخی خود راهبردهای دشمن را خنثی کردند، اظهار داشت: ایجاد هسته‌های اغتشاش و تحمیل فشار برای سازش، از جمله راهبردهایی بود که دشمن دنبال می‌کرد و مردم با حضور و هوشیاری خود در برابر آن ایستادند.

وی تأکید کرد: پیام ملت ایران این است که راه زندگی عزتمندانه و پایدار از مسیر مقاومت می‌گذرد، نه از مسیر تسلیم.

زاهددوست در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ۱۲ شهریور، سالروز شهادت سردار رشید اسلام شهید رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس، اظهار داشت: این مناسبت یادآور ایستادگی فرزندان ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی و سلطه بیگانگان است.

وی ادامه داد: استقلال و عزت ایران همواره با مقاومت و فداکاری فرزندان این سرزمین حفظ شده است و امروز نیز پیام رئیسعلی دلواری‌ها به ملت ایران این است که در برابر مستکبران مرعوب نشویم و با تکیه بر ایمان، وحدت و قدرت ملی از استقلال، عزت و منافع کشور دفاع کنیم.

امام جمعه دشتی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران تصریح کرد: هرگاه ملت ایران با روحیه مقاومت و اعتماد به توان داخلی در برابر بیگانگان ایستاده است، توطئه‌های استعمارگران ناکام مانده و عزت و استقلال کشور حفظ شده است.

وی با اشاره به روحیه مردم جنوب ایران گفت: خطه جنوب مملو از دلیرمردان شجاع، مؤمن و جان‌برکفی است که در صورت تجاوز دشمن، آماده دفاع از کشور و مرزهای جمهوری اسلامی ایران هستند.

زاهددوست خاطرنشان کرد: مردم مقاوم و مؤمن جنوب با آرمان‌های امام شهید و شهدا عهد بسته‌اند که حافظ مرزهای ارزشمند جنوب باشند و در برابر هرگونه تجاوز به سواحل جنوب و جزایر خلیج فارس با قدرت از تمامیت ارضی و منافع ایران اسلامی دفاع کنند.

امام جمعه دشتی تأکید کرد: پیام مقاومت مردم جنوب به دشمنان روشن است؛ ملت ایران در برابر تهدید و زیاده‌خواهی مرعوب نخواهد شد و با تکیه بر ایمان، وحدت و توان ملی از استقلال و عزت کشور دفاع می‌کند.

کد مطلب 6930345

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