به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین زاهددوست در خطبههای نماز جمعه شهر خورموج با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت، اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت ایشان قله صدق و صادقین هستند که مانند خورشید میدرخشند و راه خوشبختی را برای هر جوینده حقیقت و سعادت روشن میکنند.
امام جمعه شهرستان دشتی افزود: اگر پیامبر(ص) را دوست داریم، باید این محبت را در رفتار و زندگی خود نشان دهیم؛ در خانواده مهربانتر باشیم، در جامعه اهل گذشت و انصاف باشیم و نسبت به همسایه، نیازمند و افراد گرفتار بیتفاوت نباشیم.
وی با تأکید بر ضرورت دوری از دروغ، تهمت، غیبت و اختلاف تصریح کرد: در برابر ظلم و زیادهخواهی دشمنان نیز باید عزتمندانه ایستادگی کنیم.
زاهددوست ادامه داد: اگر با سیره پیامبر اکرم(ص) آشنا شویم، با آن انس بگیریم و زندگی ما رنگ و بوی محمدی پیدا کند، آنگاه زندگی، خانهها، ادارهها و بازارهای ما نیز رنگ و بوی بهشت خواهد گرفت.
وحدت، رمز اقتدار امت اسلامی در برابر توطئه دشمنان
امام جمعه دشتی با بیان اینکه یکی از بزرگترین درسهای مکتب پیامبر اعظم(ص)، درس وحدت و برادری است، گفت: پیامبر اکرم(ص) در جامعهای ظهور کرد که گرفتار قبیلهگرایی، اختلاف و دشمنی بود، اما با ایمان، اخلاق و برادری، دلها را به یکدیگر نزدیک کرد و از قبایل پراکنده، امت واحده اسلامی ساخت.
وی با تأکید بر اینکه امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به درس وحدت پیامبر(ص) نیاز دارد، افزود: وحدت یک ضرورت دائمی برای جهان اسلام است.
زاهددوست خاطرنشان کرد: وحدت به معنای نادیده گرفتن همه اختلافات نیست، بلکه مسلمانان با وجود اختلاف در برخی مسائل باید در اصول اساسی اسلام، دفاع از قرآن، حفظ عزت مسلمانان و مقابله با دشمنان مشترک، در کنار یکدیگر بایستند.
امام جمعه دشتی با اشاره به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» اظهار داشت: دشمنان اسلام دقیقاً بر همین نقطه دست گذاشتهاند و تلاش میکنند مسلمانان را در برابر یکدیگر قرار دهند، اختلافات را بزرگ کنند و توان امت اسلامی را از درون تضعیف کنند.
وی گفت: پاسخ به این توطئه، بازگشت به مکتب پیامبر اعظم(ص)، تقویت وحدت، حفظ برادری و هوشیاری در برابر نقشههای دشمن است.
زاهددوست در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت، این مناسبت را به دولتمردان و مسئولان شهرستان دشتی تبریک گفت و از تلاشها و خدمات فرماندار، همکاران فرمانداری، بخشداران و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه ایران قوی از مسیر دولت قوی و ملت قوی میگذرد، افزود: دولت قوی، دولتی منسجم، مصمم، آشنا با ظرفیتها و مشکلات کشور، مسلط بر راهحلها، پرتلاش، خستگیناپذیر، آرمانباور، خدمتگزار، مدبر و شجاع در تصمیمهای سخت است.
امام جمعه دشتی ملت قوی را نیز ملتی مطالبهگر، ناظر و مشارکتکننده دانست و تصریح کرد: رابطه دولت و ملت، رابطهای تقابلی نیست، بلکه رابطهای مکمل و همافزا است و هر دو طرف باید در مسیر پیشرفت کشور نقشآفرینی کنند.
وی در ادامه با اشاره به حضور مردم ایران در میدان و آنچه «یکصد و هشتاد شب میدانداری مردم» عنوان کرد، گفت: این حضور پدیدهای تاریخی در بستر بلوغ فرهنگ انقلاب اسلامی در ملت ایران است.
زاهددوست افزود: حضور حماسی و خیابانی مردم نشان داد که خیابان در ایران اسلامی جایگاه فروپاشی نیست، بلکه میتواند لنگر ثبات و پشتوانه اقتدار نظام در برابر جنگ تمامعیار دشمن باشد.
امام جمعه دشتی با بیان اینکه مردم ایران با هوشمندی و بصیرت تاریخی خود راهبردهای دشمن را خنثی کردند، اظهار داشت: ایجاد هستههای اغتشاش و تحمیل فشار برای سازش، از جمله راهبردهایی بود که دشمن دنبال میکرد و مردم با حضور و هوشیاری خود در برابر آن ایستادند.
وی تأکید کرد: پیام ملت ایران این است که راه زندگی عزتمندانه و پایدار از مسیر مقاومت میگذرد، نه از مسیر تسلیم.
زاهددوست در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به ۱۲ شهریور، سالروز شهادت سردار رشید اسلام شهید رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس، اظهار داشت: این مناسبت یادآور ایستادگی فرزندان ملت ایران در برابر زیادهخواهی و سلطه بیگانگان است.
وی ادامه داد: استقلال و عزت ایران همواره با مقاومت و فداکاری فرزندان این سرزمین حفظ شده است و امروز نیز پیام رئیسعلی دلواریها به ملت ایران این است که در برابر مستکبران مرعوب نشویم و با تکیه بر ایمان، وحدت و قدرت ملی از استقلال، عزت و منافع کشور دفاع کنیم.
امام جمعه دشتی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران تصریح کرد: هرگاه ملت ایران با روحیه مقاومت و اعتماد به توان داخلی در برابر بیگانگان ایستاده است، توطئههای استعمارگران ناکام مانده و عزت و استقلال کشور حفظ شده است.
وی با اشاره به روحیه مردم جنوب ایران گفت: خطه جنوب مملو از دلیرمردان شجاع، مؤمن و جانبرکفی است که در صورت تجاوز دشمن، آماده دفاع از کشور و مرزهای جمهوری اسلامی ایران هستند.
زاهددوست خاطرنشان کرد: مردم مقاوم و مؤمن جنوب با آرمانهای امام شهید و شهدا عهد بستهاند که حافظ مرزهای ارزشمند جنوب باشند و در برابر هرگونه تجاوز به سواحل جنوب و جزایر خلیج فارس با قدرت از تمامیت ارضی و منافع ایران اسلامی دفاع کنند.
امام جمعه دشتی تأکید کرد: پیام مقاومت مردم جنوب به دشمنان روشن است؛ ملت ایران در برابر تهدید و زیادهخواهی مرعوب نخواهد شد و با تکیه بر ایمان، وحدت و توان ملی از استقلال و عزت کشور دفاع میکند.
نظر شما