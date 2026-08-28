ماموستا مرادی: رحمت پیامبر(ص) الگویی برای همزیستی و اخلاق در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته دیواندره با تبریک هفته وحدت و هفته دولت اظهار کرد: میلاد پیامبر اکرم(ص) فرصتی برای بازخوانی سیره آن حضرت و توجه به ویژگیهایی است که ایشان را الگوی اخلاق و هدایت برای بشریت قرار داده است.
وی افزود: برگزاری کنفرانس بینالمللی وحدت در استان کردستان اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت همدلی میان مسلمانان است و از دستاندرکاران این رویداد قدردانی میکنیم.
ماموستا مرادی همچنین با تبریک هفته دولت از خدمات مسئولان استانی و شهرستانی تقدیر کرد و گفت: این مناسبت فرصت مناسبی برای قدردانی از مدیرانی است که در مسیر خدمت به مردم فعالیت میکنند و انتظار میرود مسئولان همچنان در کنار مردم باشند و در حوزه اشتغال و معیشت نیز توجه بیشتری به مطالبات جامعه داشته باشند.
رحمت پیامبر(ص) برای همه انسانها
امام جمعه دیواندره در ادامه با استناد به آیه ۱۰۷ سوره انبیاء، مهمترین جلوه رسالت پیامبر اکرم(ص) را رحمت برای جهانیان دانست و بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر اسلام(ص) را رحمت برای تمام عالم معرفی کرده و این رحمت پیش از هر چیز در هدایت انسانها و دعوت آنان به مسیر درست زندگی نمایان میشود.
وی ادامه داد: شناخت شخصیت پیامبر اکرم(ص) از دو مسیر قرآن کریم و منابع مربوط به حدیث، سنت و سیره نبوی امکانپذیر است و مطالعه این منابع ابعاد مختلف شخصیت و رسالت آن حضرت را برای مسلمانان روشن میکند.
ماموستا مرادی با اشاره به جهانی بودن رسالت پیامبر اسلام(ص) گفت: دعوت آن حضرت به گروه، قوم یا سرزمین خاصی اختصاص نداشت و مخاطب رسالت پیامبر، همه انسانها بودند؛ از همین رو در قرآن کریم نیز بر این ویژگی تأکید شده است.
وی اظهار کرد: رحمت پیامبر اکرم(ص) تنها به زندگی دنیوی محدود نمیشود، بلکه در نگاه دینی، آثار این رحمت در آخرت نیز ادامه دارد و شفاعت آن حضرت برای امت، جلوه دیگری از رحمت نبوی محسوب میشود.
امام جمعه دیواندره با اشاره به برخی روایات درباره گستره رحمت پیامبر(ص) افزود: مفهوم رحمتالعالمین بودن آن حضرت، بیانگر جایگاه گسترده رسالت پیامبر و آثار معنوی وجود ایشان در عالم هستی است.
اخلاق کریمانه؛ جلوه دیگری از سیره نبوی
ماموستا مرادی اخلاق نیکو را یکی از برجستهترین ویژگیهای پیامبر اسلام(ص) عنوان کرد و گفت: قرآن کریم از اخلاق پیامبر با تعبیر خلق عظیم یاد کرده است و این توصیف نشان میدهد که رفتار و منش آن حضرت بخش مهمی از رسالت ایشان بوده است.
وی با اشاره به آیهای از سوره آل عمران خاطرنشان کرد: مهربانی و نرمخویی پیامبر(ص) سبب جذب مردم به اسلام شد و اگر پیامبر با مردم رفتار خشن و تند داشت، بسیاری از اطراف ایشان پراکنده میشدند.
امام جمعه دیواندره با اشاره به سالهای سخت دوران رسالت پیامبر در مکه گفت: آن حضرت سالها انواع آزار، توهین و فشار را تحمل کرد و در نهایت به دلیل شدت شرایط، از مکه هجرت کرد، اما زمانی که پس از سالها دوباره با قدرت وارد این شهر شد، راه انتقام را در پیش نگرفت.
وی رفتار پیامبر(ص) در فتح مکه را یکی از روشنترین نمونههای رحمت نبوی دانست و افزود: مردمی که سالها پیامبر را آزار داده، او را از شهر خود بیرون کرده و حتی در برابر او جنگیده بودند، انتظار مجازات داشتند؛ اما پیامبر اسلام(ص) با گذشت و بخشش با آنان برخورد کرد.
ماموستا مرادی تصریح کرد: این میزان از عفو و گذشت در اوج قدرت، نمونهای برجسته در تاریخ بشر است و نشان میدهد قدرت از نگاه پیامبر اسلام(ص) ابزاری برای انتقامگیری نبود، بلکه فرصتی برای اصلاح و بازگرداندن انسانها به مسیر درست محسوب میشد.
امام جمعه دیواندره در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات مردم گفت: مدیران باید فرصت خدمتگزاری را مغتنم بشمارند و در کنار انجام وظایف اداری، برای رفع مشکلات اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم نیز تلاش کنند.
وی از برگزاری میز خدمت پس از نماز جمعه خبر داد و از نمازگزاران خواست با حضور در این برنامه، مسائل و مطالبات خود را با مسئولان مربوطه مطرح کنند.
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