به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی با وجود برگزاری مراسم افتتاح سه‌راهی باروق همزمان با هفته دولت این پروژه را به دلیل عدم اتمام کامل افتتاح نکرد و گفت: تا زمانی که حتی یک درصد از عملیات باقی‌مانده باشد، پروژه افتتاح نخواهد شد و باید عملیات تکمیلی با دقت به پایان برسد.

وی در همین راستا دستور داد نیوجرسی‌ها و خط‌ کشی مسیر حداکثر تا هفته آینده تکمیل شود تا پروژه در شرایط ایمن و با آمادگی کامل افتتاح و زیر بار ترافیک قرار گیرد.

این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی و اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان، در مسیری به طول سه کیلومتر به‌صورت چهارخطه اجرا شده و سه کیلومتر نیوجرسی نیز در طول مسیر آن نصب شده است.