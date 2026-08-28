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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

استاندار آذربایجان غربی پروژه سه‌راهی باروق را افتتاح نکرد

استاندار آذربایجان غربی پروژه سه‌راهی باروق را افتتاح نکرد

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی پروژه سه راهی باروق را به دلیل عدم اتمام کامل پروژه با وجود برگزاری مراسم افتتاح نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی با وجود برگزاری مراسم افتتاح سه‌راهی باروق همزمان با هفته دولت این پروژه را به دلیل عدم اتمام کامل افتتاح نکرد و گفت: تا زمانی که حتی یک درصد از عملیات باقی‌مانده باشد، پروژه افتتاح نخواهد شد و باید عملیات تکمیلی با دقت به پایان برسد.

وی در همین راستا دستور داد نیوجرسی‌ها و خط‌ کشی مسیر حداکثر تا هفته آینده تکمیل شود تا پروژه در شرایط ایمن و با آمادگی کامل افتتاح و زیر بار ترافیک قرار گیرد.

این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی و اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان، در مسیری به طول سه کیلومتر به‌صورت چهارخطه اجرا شده و سه کیلومتر نیوجرسی نیز در طول مسیر آن نصب شده است.

کد مطلب 6930344

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