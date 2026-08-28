بازدید از بزرگترین طرح گردشگری قاینات؛ پروژه مهمویی به مرز تکمیل رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی ظهر جمعه در چهارمین روز از هفته دولت ۱۴۰۵، به همراه عباسزاده، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان قاینات، از این پروژه سرمایهگذاری بخش خصوصی در روستای مهمویی بازدید کرد.
این طرح با سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسط صادقی، سرمایهگذار حوزه گردشگری، در حال اجراست و بر اساس اعلام ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، عملیات اجرایی آن بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
طرحهای گردشگری؛ پیشران رونق اقتصادی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: اجرای پروژههای گردشگری میتواند زمینهساز رونق این صنعت، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت چرخه اقتصادی شهرستان باشد.
برآبادی با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای گردشگری افزود: امیدواریم با تکمیل عملیات اجرایی، در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از این پروژه باشیم.
وی ادامه داد: اجرای طرحهای اقامتی و پذیرایی در مناطق مستعد گردشگری، علاوه بر توسعه صنعت توریسم، میتواند به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
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