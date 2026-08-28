تاکید روسیه بر تداوم عملیات نظامی در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور فعلا برنامهای برای گفتوگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ندارد.
وی با بیان اینکه روسیه به نابودی زیرساخت های نظامی رژیم کییف ادامه می دهد، گفت:عملیات ویژه را ادامه میدهیم؛ روند تحولات در جبهه آشکار است و پیامدهای آن برای رژیم کییف روشن است.
این مقام روس افزود: اوکراین تمایلی به گفتوگو درباره حلوفصل مسالمتآمیز بحران ندارد بنابراین پیشروی ما در جبهه ادامه مییابد.
پسکوف گفت: کییف به خوبی از خواستههای روسیه برای پایان دادن به درگیری آگاه است. روند مذاکرات در مورد اوکراین متوقف شده است و هیچ پیشنهاد و ایده جدیدی در این زمینه وجود ندارد.
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