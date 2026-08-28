مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان طی امروز و فردا، صاف در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در نواحی شرقی و شمالی استان، گاهی وزش باد سبب خیزش گردوخاک محلی خواهد شد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از یکشنبه هشتم شهریورماه تا اواسط هفته، آسمان صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر وزش باد و در نواحی مستعد با گردوخاک همراه خواهد بود.

معتمدی با بیان اینکه دمای هوای طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: تا اواسط هفته آینده دما یک درجه سلسیوس افزایش خواهد داشت.

به گفته وی، دمای امروز شهر اصفهان مرکز استان، بین ۳۷ و ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.