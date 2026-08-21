استقرار اداره تبلیغات اسلامی در شهرستان انگوت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق قدرتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه انگوت با اشاره به ضرورت استقرار اداره تبلیغات اسلامی در این منطقه اظهار کرد: پیش از آغاز ماه محرم، وعده‌های امیدوارکننده‌ای از سوی مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی برای استقرار این اداره در انگوت داده شد و انتظار می‌رفت با گذشت بیش از دو ماه، شاهد اقدام عملی در این زمینه باشیم.

وی افزود: استقرار اداره تبلیغات اسلامی در انگوت صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه با مدیریت شعائر حسینی، حمایت از هیأت‌های مذهبی و مداحان و ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و دینی منطقه ارتباط مستقیم دارد.

امام جمعه انگوت با انتقاد از تأخیر در تحقق این وعده تصریح کرد: این تعلل موجب نارضایتی و دلسردی فعالان فرهنگی و مردم منطقه شده است و انتظار می‌رود مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با نگاهی جهادی و با توجه به اهمیت موضوع، این مطالبه را در اولویت قرار دهد.

حجت‌الاسلام قدرتی ادامه داد: نکته قابل تأمل این است که سازمان تبلیغات اسلامی دارای دو ساختمان خالی با متراژ بیش از ۴۰۰ متر است که متأسفانه بلااستفاده مانده‌اند؛ در حالی که برای استقرار برخی ادارات در منطقه با مشکل کمبود مکان مواجه هستیم.

وی همچنین با اشاره به روز جهانی مسجد گفت: مسجد تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه پایگاه مهم اجتماعی، فرهنگی و تربیتی جامعه به شمار می‌رود و باید برای تقویت جایگاه مسجد و حضور مؤثر جوانان و مردم در این پایگاه‌ها برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

امام جمعه انگوت در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات نظام، بیان دستاوردها و ارائه گزارش شفاف عملکرد مسئولان به مردم است.

وی بر ضرورت توجه مدیران به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: مسئولان باید در کنار ارائه گزارش عملکرد، با حضور در میان مردم، مشکلات و مطالبات آنان را بشنوند و برای حل مسائل منطقه با جدیت اقدام کنند.