اجتماعات شبانه مردم نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد با اشاره به نقش عبادت و عمل مؤمنان در دفع بلا اظهار کرد: چه‌بسا کسانی که نمازگزاران را مسخره یا آنان را با دیده حقارت نگاه کنند، اما نمی‌دانند که برکت زندگی آنان نیز به واسطه وجود همین نمازگزاران است.

وی افزود: اگر همه مردم بر ترک نماز اجتماع می‌کردند، هلاکت نازل می‌شد و خداوند به برکت کسانی که نماز می‌خوانند، بلا را از دیگران دفع می‌کند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اهمیت زکات نیز گفت: خداوند به برکت کسانی که از میان شیعیان زکات می‌دهند، بلا و عذاب را از کسانی که زکات نمی‌دهند دفع می‌کند و اگر همه بر ترک زکات اجتماع می‌کردند، هلاکت فراگیر می‌شد.

فاطمی با بیان اینکه حج نیز از شعائر الهی است، خاطرنشان کرد: خداوند به برکت کسانی که برای حج هزینه می‌کنند، به زیارت خانه خدا می‌روند و گرد کعبه طواف می‌کنند، بلا را از کسانی که حج انجام نمی‌دهند دفع می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ایام بزرگداشت حضرت خاتم‌الانبیا(ص) گفت: وظیفه داریم مقام و شخصیت عظیم پیامبر اسلام(ص) را تکریم کنیم و در مجالسی که به مناسبت این ایام برگزار می‌شود، برای بزرگداشت آن حضرت حضور و خدمت داشته باشیم.

امام جمعه شهرکرد همچنین با اشاره به ضرورت وحدت امت اسلامی اظهار کرد: رهبر کبیر انقلاب اسلامی و رهبر عالی‌قدر با دعوت از شخصیت‌های مختلف اسلامی به ایران و تکریم آنان تلاش کردند امت اسلام را گرد هم آورند، اما متأسفانه برخی حکام عرب در این امتحان، واقع‌بینی و همبستگی لازم را نشان ندادند.

فاطمی با اشاره به تحولات اخیر و محاسبات دشمنان درباره ایران گفت: دشمنان تصور می‌کردند با اعمال فشار، تهدید و تحریم می‌توانند مردم را علیه نظام تحریک کنند، اما نقشه آنان نتیجه معکوس داد و مردم ایران با حضور خود در صحنه، محاسبات آنان را برهم زدند.

وی ادامه داد: حضور مردم از یک سو نقشه‌های بیگانگان را ناکام گذاشت و از سوی دیگر پشتوانه‌ای محکم برای نیروهای مسلح، مردم و دولتمردان کشور ایجاد کرد تا نمایندگان ملت با قدرت و غرور از حقوق مردم ایران در مجامع جهانی دفاع کنند.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر لزوم کنار گذاشتن برخی اختلاف سلیقه‌ها تصریح کرد: از مردم تقاضا دارم سوءتفاهم‌ها، اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌ها را کنار بگذارند و در اجتماعات شبانه حضور پیدا کنند.

وی افزود: این اجتماعات باید تقویت شود و با انسجام و وحدت کلمه ادامه پیدا کند؛ چراکه دشمن اصلی ما آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

فاطمی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد اغتشاش و اختلاف در داخل کشور است، گفت: باید اجتماعات و تجمعات مردمی پررنگ، پررونق، منسجم و همراه با وحدت باشد تا اجازه داده نشود دشمن از ظرفیت اختلافات داخلی سوءاستفاده کند.

وی در پایان با اشاره به شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم ملت ایران بتواند از این امتحان بزرگ و پیچ تاریخی عظیم با سربلندی و افتخار عبور کند و نام خود را در شمار حامیان و تقویت‌کنندگان اسلام و ایران اسلامی ثبت کند.