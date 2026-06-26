به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان چناران ۵ راهبرد اساسی امام سجاد (ع) در بازسازی دین را در دعا، آزادی بردگان و اسرا، انفاق گسترده، گریه و بکا برای زنده نگهداشتن حماسه عاشورا و آثار معارفی مانند حج، حقوق و زهد برشمرد و این اقدامات را مقدمه‌ای برای یک انقلاب فکری در جامعه اسلامی دانست.

امام جمعه چناران با اشاره به فقدان رهبر شهید و خدمات بیشمار ایشان به نظام مقدس جمهوری اسلامی بر لزوم آماده‌سازی شایسته برای تشییع پیکر این شخصیت برجسته تأکید کرد.

وی با اشاره به هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت بهشتی مبارزه با فساد اقتصادی و اخلال در معیشت مردم را مطالبه جدی مردمی دانست.

بختیاری بیان کرد: هر فرد یا افرادی که به هر نحوی بخواهد سفره‌های مردم را تنگ‌تر کند یا در نظام اقتصادی اخلال ایجاد نماید، باید با برخوردهای عبرت‌آموز و بدون اغماض مواجه شود.

امام جمعه چناران با هشدار نسبت به توطئه دشمنان برای هدف قرار دادن روح و آینده جوانان از طریق مواد مخدر، خواستار برخورد ریشه‌ای با کوچکترین عوامل این بلای خانمان‌سوز شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه آینده کشور در گرو اتحاد ملی است، خاطرنشان کرد: وحدت ملی باید در کنار مطالبه‌گری سازنده و تحت نظارت مقام معظم رهبری حفظ شود.

بختیاری از نمایندگان مجلس خواست تا در راستای ولایتمداری و با تکیه بر مصوباتی شایسته، مطالبات مردمی را در اولویت قرار داده و دستاوردهای کشور را در قالب قوانین کاربردی حفظ نمایند.