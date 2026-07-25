به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات انجامشده برای رفع تنش آبی در شهرستان باشت اظهار کرد: از اواسط تیرماه سال جاری، شهر بوستان با مشکلاتی در تأمین آب شرب مواجه شد که بررسیهای کارشناسی، کمبود ظرفیت ذخیرهسازی، فرسودگی بخشی از شبکه توزیع و وجود انشعابات غیرمجاز را از مهمترین عوامل ایجاد این تنش آبی معرفی کرد.
وی افزود: پس از انجام مطالعات فنی، مجموعهای از اقدامات اصلاحی شامل تعویض ۴۰۰ متر از شبکه فرسوده، تعویض لوله آببر چاه و افزایش قطر آن از ۴ به ۶ اینچ، اورهال و تعمیر اساسی تأسیسات و تجهیزات چاه و همچنین شناسایی و قانونمند کردن انشعابات غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت و در کوتاهترین زمان ممکن اجرا شد.
افزایش ظرفیت آبرسانی به بوستان و روستاهای اقماری
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اجرای این اقدامات موجب افزایش ظرفیت آبرسانی و بهبود وضعیت تأمین آب در منطقه شده است، تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرحها، شرایط تأمین آب شرب پایدار برای شهر بوستان و روستاهای تحت پوشش این چاه شامل چمبلبل، امامزاده ضامن، ملهبرفی، اسلامآباد، شوش، دهکند و تنگآب با جمعیتی بیش از ۴ هزار نفر فراهم شده است.
رضایی با اشاره به برنامههای توسعهای شرکت خاطرنشان کرد: احداث مخزن یکهزار مترمکعبی شهر بوستان در برنامههای سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است، اما اصلاحات انجامشده میتواند تا چند سال آینده پایداری تأمین آب این منطقه را تضمین کند.
رفع افت فشار آب در روستای بهرهعنا
وی همچنین به اقدامات انجامشده در روستای بهرهعنا اشاره کرد و گفت: در این روستا نیز کمبود ظرفیت ذخیرهسازی و فرسودگی بخشی از شبکه و تأسیسات آبرسانی، بهویژه در فصل گرما، موجب افت فشار و تنش آبی شده بود.
مدیرعامل آبفای استان افزود: در پی بررسیهای میدانی، عملیات تعویض ۷۰ متر لوله ۴ اینچ با لوله ۶ اینچ در چاه ۱۵۰ متری روستا، تعویض ۵۰۰ متر خط لوله رفت و برگشت چاه، اورهال الکتروموتور ۵۵ کیلوواتی و بازسازی تأسیسات چاه اجرا شد.
وی ادامه داد: این اقدامات که با تلاش شبانهروزی نیروهای عملیاتی شرکت و در شرایط سخت آبوهوایی منطقه انجام گرفت، موجب افزایش ظرفیت آبدهی و رفع تنش آبی روستای بهرهعنا شد و آب شرب پایدار را برای حدود ۸۰۰ نفر از ساکنان این روستا فراهم کرد.
مدیریت مصرف، لازمه عبور از روزهای گرم سال
رضایی با اشاره به آثار مثبت این اقدامات اظهار داشت: بهبود شرایط بهرهبرداری از تأسیسات، امکان مدیریت بهینه مصرف انرژی را نیز فراهم کرده و اکنون ایستگاههای پمپاژ با ساعات کاری کمتر، بدون ایجاد اختلال در تأمین آب، پاسخگوی نیاز مشترکان هستند.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم تأکید کرد: هرچند وضعیت تولید آب در استان مطلوب است، اما افزایش مصرف، استفاده از آب شرب برای مصارف غیرمتعارف از جمله باغداری و دامداری و همچنین محدودیت ظرفیت برخی مخازن ذخیره، در برخی مناطق موجب افت فشار یا قطعی موقت آب میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست با مدیریت مصرف و پرهیز از استفاده غیرضروری از آب شرب، صنعت آب را در تأمین پایدار آب و عبور کمچالش از روزهای گرم سال همراهی کنند.
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