فاطمی: افزایش توجه جهانی به ایران یک فرصت طلایی برای گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فاطمی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت گردشگری کشور در شرایط کنونی اظهار کرد: زیرساختهای گردشگری موجود در کشور تا حدود زیادی متناسب با تعداد گردشگران داخلی است که در طول سال به سفر میروند، اما تحولات ماههای اخیر و افزایش توجه جامعه جهانی به ایران، شرایط متفاوتی را پیش روی صنعت گردشگری کشور قرار داده است.
وی با اشاره به افزایش توجه جامعه جهانی به ایران در پی تحولات و جنگ اخیر، گفت: پیشبینی میکنیم پس از پایان جنگ، کشور با موج قابل توجهی از گردشگران خارجی مواجه شود و باید از هماکنون برای تکمیل زیرساختهای گردشگری و پاسخگویی به این تقاضای جدید آماده شویم.
فاطمی افزود: اتفاقاتی که در جریان جنگ اخیر رخ داد، موجب شد موضوع ایران بیش از گذشته در صدر اخبار و توجه افکار عمومی جهان قرار گیرد و امروز بسیاری از کشورها علاقهمند هستند ایران را از نزدیک ببینند؛ بنابراین پیشبینی ما این است که پس از جنگ، با حجم قابل توجهی از گردشگران خارجی مواجه شویم.
ضرورت آمادهسازی زیرساختها برای دوران پس از جنگ
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه اکنون باید تمرکز بیشتری بر تکمیل زیرساختهای گردشگری کشور صورت گیرد، ادامه داد: در شرایط جنگی طبیعی است که بخش قابل توجهی از توان و توجه دستگاهها معطوف به حفظ فضاهای موجود و استمرار گردشگری فعلی باشد، اما نباید از اتفاقاتی که در آینده ممکن است رخ دهد غافل شویم.
فاطمی تصریح کرد: اگر گردشگران خارجی پس از جنگ به تعداد گردشگران داخلی که همواره سفر میکنند اضافه شوند، احتمال مواجه شدن کشور با کمبود برخی زیرساختهای گردشگری وجود دارد و از این رو باید از هماکنون برای این شرایط برنامهریزی کنیم.
وی گفت: وزارت میراث فرهنگی نیز با همین نگاه، موضوع توسعه زیرساختها و تسهیل سرمایهگذاری در حوزه گردشگری را با جدیت دنبال میکند و در ماههای اخیر اقدامات مناسبی برای فراهم کردن زمینه سرمایهگذاریهای جدید انجام شده است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای سرمایهگذاری در این حوزه اظهار کرد: تمرکز فعلی وزارتخانه بر تسهیل سرمایهگذاری در توسعه گردشگری است و در این زمینه توجه به انواع مختلف گردشگری، از جمله گردشگری روستایی، در دستور کار قرار گرفته است.
فاطمی افزود: زمینه برای سرمایهگذاریهای بزرگ در حوزه گردشگری فراهم شده و در سفرهایی که به استانهای مختلف کشور داریم، حتی با وجود شرایط جنگی، شاهد تداوم سرمایهگذاری و اجرای طرحهای گردشگری هستیم.
وی ادامه داد: این روند نشان میدهد ظرفیت و جذابیت حوزه گردشگری برای سرمایهگذاران همچنان بالاست و باید با کاهش موانع و تسهیل فرآیندها، امکان حضور سرمایهگذاران بیشتری را در این بخش فراهم کنیم.
سفر داخلی همچنان برای مردم ایران جذابیت دارد
فاطمی در پاسخ به مباحث مطرحشده درباره افزایش هزینه سفرهای داخلی در مقایسه با سفرهای خارجی گفت: برای مقایسه هزینه سفر داخلی و خارجی باید شرایط و مدل سفر یکسان در نظر گرفته شود؛ به عنوان مثال اگر قرار است یک هتل پنجستاره در ایران با هتل پنجستاره در یک مقصد خارجی مقایسه شود یا سفر هوایی با سفر هوایی مقایسه شود، آنگاه میتوان درباره هزینهها قضاوت دقیقتری داشت.
وی افزود: با این حال، قبول داریم که شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم موجب شده است امکان استفاده همه اقشار جامعه از ظرفیت سفر مانند گذشته وجود نداشته باشد و باید برای این موضوع راهکارهایی در نظر گرفته شود.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی بیان کرد: در همین راستا، مدلهای مختلفی برای کاهش هزینه سفر طراحی شده است و امروز بسیاری از پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات سفر، تخفیفهای مختلفی را در نظر گرفتهاند.
فاطمی با اشاره به برنامههای انجام شده برای تسهیل سفر مردم گفت: موضوع تقسیط هزینه سفر نیز در حال توسعه است تا افراد بیشتری بتوانند از ظرفیتهای گردشگری و اقامتی کشور استفاده کنند.
وی افزود: «کارت سفر» نیز به این مجموعه اقدامات اضافه شده است و مجموعه این سیاستها در کنار یکدیگر میتواند به ایجاد یک بسته حمایتی برای کاهش هزینه سفر و افزایش دسترسی مردم به خدمات گردشگری کمک کند.
وی تأکید کرد: هدف این است که با استفاده از تخفیف، تقسیط و ابزارهای حمایتی، امکان بهرهمندی اقشار بیشتری از ظرفیتهای اقامتی و گردشگری کشور فراهم شود.
بومگردی؛ تحولی مهم در گردشگری ایران
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین درباره نقش بومگردیها در توسعه زیرساختهای گردشگری کشور گفت: توسعه بومگردی یک تحول مهم در حوزه گردشگری ایران ایجاد کرد و موجب شد در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها نیز زیرساختهای اقامتی شکل بگیرد.
فاطمی افزود: این ظرفیت همچنان در حال افزایش است و توسعه بومگردیها میتواند نقش مهمی در توزیع سفر، رونق گردشگری روستایی و ایجاد زیرساخت اقامتی در مناطق مختلف کشور داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به کمیت و کیفیت اظهار کرد: در توسعه بومگردی باید مراقب باشیم که کمیت را فدای کیفیت نکنیم؛ به همین دلیل در شرایط فعلی بخش مهمی از تمرکز وزارتخانه بر کیفیسازی خدمات بومگردیها قرار گرفته است.
فاطمی درباره میزان سفرهای داخلی و گردش مالی ناشی از آن نیز گفت: تعداد گردشگران داخلی کشور بسیار زیاد است و در برخی مقاطع اوج سفر، بر اساس آمار تردد، بالغ بر یکسوم جمعیت کشور به سفر میروند.
وی ادامه داد: چنین حجم بالایی از سفر، گردش مالی قابل توجهی ایجاد میکند که باید با یک روش دقیق و مبتنی بر شاخصهای معتبر محاسبه و اعلام شود.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی افزود: در این زمینه باید محاسبات بر اساس شاخصها و استانداردهای مورد استفاده نهادهای بینالمللی از جمله سازمان جهانی گردشگری انجام شود تا بتوان آمار دقیق و شفافی از تعداد گردشگران داخلی و میزان گردش مالی این بخش ارائه کرد.
وی با بیان اینکه آمار گردشگری در بخشهای مختلف دریافت و بررسی میشود، گفت: تلاش میکنیم آمارها به صورت شفاف ارائه شود. آنچه اکنون میتوان با اطمینان گفت این است که در هر سال نسبت به سال قبل، رشد سفر در کشور را شاهد هستیم.
فاطمی خاطرنشان کرد: البته مدل سفرها در کشور در حال تغییر است و نوع و شیوه سفر مردم نسبت به گذشته متفاوت شده، اما اصل رشد سفر همچنان در کشور برقرار است.
ضرورت نگاه بلندمدت به آینده گردشگری کشور
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای آینده گردشگری ایران اظهار کرد: شرایط فعلی نباید موجب شود از ظرفیتها و فرصتهایی که پس از جنگ ایجاد خواهد شد غافل شویم.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: افزایش توجه جهانی به ایران، در کنار تقاضای مستمر گردشگران داخلی، میتواند فرصت مهمی برای توسعه صنعت گردشگری کشور ایجاد کند؛ مشروط بر اینکه زیرساختهای لازم، ظرفیتهای اقامتی، سرمایهگذاری و کیفیت خدمات از هماکنون مورد توجه قرار گیرد.
فاطمی تأکید کرد: برنامهریزی برای این دوره باید از امروز آغاز شود تا در صورت افزایش ورود گردشگران خارجی، کشور با کمبود زیرساخت و خدمات مواجه نشود و بتواند از این فرصت برای رونق اقتصادی، اشتغال و توسعه گردشگری در استانهای مختلف بهره ببرد.
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