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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

ارسال ۸۷۵۵ اثر به چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران

ارسال ۸۷۵۵ اثر به چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران

با پایان مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار به بخش بین‌الملل چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مجموع ۸۷۵۵ اثر از فیلمسازان سراسر جهان متقاضی حضور در این رویداد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، ۸۷۵۵ اثر از کشورهای مختلف برای حضور در بخش های مختلف چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ارسال شدند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران (TISFF) یکی از جشنواره‌های مورد تأیید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (Academy Awards Qualifying) و از مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم کوتاه در آسیا به شمار می‌رود. برنده جایزه بزرگ (Grand Prize) این جشنواره، مطابق مقررات آکادمی، واجد شرایط ورود به فرایند بررسی برای رقابت در بخش فیلم کوتاه جوایز اسکار می‌شود.

با پایان فرآیند ثبت‌نام، از میان ۸۷۵۵ اثر، ۴۳۷۲ اثر در بخش داستانی، ۱۱۵۷ اثر در بخش هوش مصنوعی، ۱۰۷۹ اثر در بخش مستند، ۸۰۴ اثر در بخش پویانمایی، ۷۱۵ اثر در بخش تجربی و ۶۲۸ اثر نیز در بخش جایزه «افق‌های نوظهور» ثبت‌نام کرده‌اند.

بررسی آمار ثبت‌نام نشان می‌دهد چین با ۳٬۲۶۳ اثر، بیشترین تعداد آثار ارسالی را به خود اختصاص داده است. پس از آن، اسپانیا با ۸۴۶ اثر، ایالات متحده آمریکا با ۳۹۱ اثر، هند با ۳۷۴ اثر، برزیل با ۳۴۲ اثر، فرانسه با ۳۰۲ اثر، ایتالیا با ۲۰۹ اثر، کره جنوبی با ۲۰۶ اثر، بریتانیا با ۲۰۲ اثر و ترکیه با ۱۵۵ اثر، ۱۰ کشور نخست از نظر تعداد آثار ثبت‌شده در این دوره از جشنواره هستند.

پس از پایان ثبت‌نام، آثار متقاضی وارد مرحله انتخاب شده و اسامی فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه در نیمه دوم شهریور اعلام خواهد شد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهر در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6898571
ندا زنگینه

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