به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌زاده ظهر شنبه در حاشیه آیین افتتاح ابرپروژه پل‌ها و زیرگذر بزرگراه شهید رئیسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه علاوه بر حل مشکلات حمل‌ونقلی و ایمنی، از حیث امنیتی نیز فضاهای بی‌دفاع شهری را ساماندهی کرد.

وی با بیان اینکه اتصال آن به رینگ چهارم و کنارگذر شهر در کاهش ورود ماشین‌های سنگین به داخل شهر بسیار مؤثر است، خاطرنشان کرد: از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز محرک توسعه در یکی از مناطق کمتربرخوردار شهر (حصه شمالی و جنوبی) خواهد بود و کیفیت زندگی مردم این محله ارتقا می‌یابد.

شهردار تأکید کرد: این ابرپروژه صرفاً عمرانی نیست؛ پروژه‌ای ترافیکی، ایمنی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی است. خوشحالیم که در آستانه میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و در هفته دولت به یاد شهدای دولت از جمله شهید رئیسی، به بهره‌برداری رسید و تقدیم مردم اصفهان به‌ویژه اهالی حصه شد.

شهردار اصفهان گفت: پیش‌تر مهمانانی که از سمت فرودگاه وارد اصفهان می‌شدند، با منظر نازیبایی روبه‌رو بودند. این پروژه یکی از ورودی‌های اصلی شهر را از حالت نابسامانی و آشفتگی خارج کرد.

قاسم‌زاده درباره مشخصات فنی پروژه گفت: این پروژه از آذر ۱۴۰۳ آغاز شد و قرار بود کمتر از ۱۲ ماه به بهره‌برداری برسد اما حملات موشکی و شرایط جنگ باعث کندی کار شد. با این حال مردادماه امسال زیر بار ترافیک رفت و امروز به‌صورت رسمی افتتاح شد.

وی افزود: علی‌رغم وقفه ناشی از جنگ، از نظر سرعت اجرا رکورد زد و زودتر از استاندارد معمول پروژه‌های عمرانی به نتیجه رسید.

قاسم‌زاده افزود: ۵۰۴ هزار مترمکعب خاک جابه‌جا شد تا یک‌هزار و ۸۰۰ متر زیرگذر ایجاد شود که معادل حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار کامیون خاکبرداری است. طراحی بدنه تقاطع غیرهمسطح و علائم ترافیکی نصب‌شده در نوع خود بی‌نظیر و برای نخستین‌بار در کشور تجربه شده است.

تقاطع غیرهمسطح شهید فخری‌زاده در آستانه افتتاح

شهردار اصفهان از افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید فخری‌زاده در چند هفته آینده خبر داد و گفت: این پروژه از بزرگراه شهید رئیسی بزرگ‌تر است و یکی از بزرگ‌ترین میادین شهر خواهد بود.

قاسم‌زاده درباره مسائل زیست‌محیطی پروژه گفت: هر جا درختی جابه‌جا یا قطع شده، با طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز از کمیسیون ماده هفت انجام شده و چندین برابر آن در همان منطقه فضای سبز ایجاد کرده‌ایم. به‌زودی بسته‌ای از توسعه فضای سبز اکولوژیک و تفرجگاهی ارائه خواهم داد.

وی خاطرنشان کرد: امروز صدمین پروژه را به احترام مردم افتتاح کردیم. در دو-سه ماه آینده حداقل ۱۵ تا ۲۰ پروژه بزرگ دیگر با پیشرفت بالای ۹۰ درصد به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار اصفهان ابراز کرد: به مدیریت شهری بعدی پیشنهاد می‌کنم سه اصفهان را مدنظر قرار دهند؛ اصفهان دیروز (بافت تاریخی)، اصفهان امروز (نگهداشت شهر) و اصفهان فردا (توسعه شهر)؛ پروژه امروز مصداق روشن اصفهان فردا است که برای سال‌ها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک خواهد کرد.