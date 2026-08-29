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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

شهردار اصفهان: ۲۰ پروژه بزرگ عمرانی بزودی بهره برداری می‌شود

شهردار اصفهان: ۲۰ پروژه بزرگ عمرانی بزودی بهره برداری می‌شود

اصفهان- شهردار اصفهان در آیین افتتاح رسمی بزرگراه شهید رئیسی گفت: بین ۱۵ تا ۲۰ پروژه بزرگ عمرانی در شهر اصفهان به زودی طی سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌زاده ظهر شنبه در حاشیه آیین افتتاح ابرپروژه پل‌ها و زیرگذر بزرگراه شهید رئیسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه علاوه بر حل مشکلات حمل‌ونقلی و ایمنی، از حیث امنیتی نیز فضاهای بی‌دفاع شهری را ساماندهی کرد.

وی با بیان اینکه اتصال آن به رینگ چهارم و کنارگذر شهر در کاهش ورود ماشین‌های سنگین به داخل شهر بسیار مؤثر است، خاطرنشان کرد: از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز محرک توسعه در یکی از مناطق کمتربرخوردار شهر (حصه شمالی و جنوبی) خواهد بود و کیفیت زندگی مردم این محله ارتقا می‌یابد.

شهردار تأکید کرد: این ابرپروژه صرفاً عمرانی نیست؛ پروژه‌ای ترافیکی، ایمنی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی است. خوشحالیم که در آستانه میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و در هفته دولت به یاد شهدای دولت از جمله شهید رئیسی، به بهره‌برداری رسید و تقدیم مردم اصفهان به‌ویژه اهالی حصه شد.

شهردار اصفهان گفت: پیش‌تر مهمانانی که از سمت فرودگاه وارد اصفهان می‌شدند، با منظر نازیبایی روبه‌رو بودند. این پروژه یکی از ورودی‌های اصلی شهر را از حالت نابسامانی و آشفتگی خارج کرد.

قاسم‌زاده درباره مشخصات فنی پروژه گفت: این پروژه از آذر ۱۴۰۳ آغاز شد و قرار بود کمتر از ۱۲ ماه به بهره‌برداری برسد اما حملات موشکی و شرایط جنگ باعث کندی کار شد. با این حال مردادماه امسال زیر بار ترافیک رفت و امروز به‌صورت رسمی افتتاح شد.

وی افزود: علی‌رغم وقفه ناشی از جنگ، از نظر سرعت اجرا رکورد زد و زودتر از استاندارد معمول پروژه‌های عمرانی به نتیجه رسید.

قاسم‌زاده افزود: ۵۰۴ هزار مترمکعب خاک جابه‌جا شد تا یک‌هزار و ۸۰۰ متر زیرگذر ایجاد شود که معادل حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار کامیون خاکبرداری است. طراحی بدنه تقاطع غیرهمسطح و علائم ترافیکی نصب‌شده در نوع خود بی‌نظیر و برای نخستین‌بار در کشور تجربه شده است.

تقاطع غیرهمسطح شهید فخری‌زاده در آستانه افتتاح

شهردار اصفهان از افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید فخری‌زاده در چند هفته آینده خبر داد و گفت: این پروژه از بزرگراه شهید رئیسی بزرگ‌تر است و یکی از بزرگ‌ترین میادین شهر خواهد بود.

قاسم‌زاده درباره مسائل زیست‌محیطی پروژه گفت: هر جا درختی جابه‌جا یا قطع شده، با طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز از کمیسیون ماده هفت انجام شده و چندین برابر آن در همان منطقه فضای سبز ایجاد کرده‌ایم. به‌زودی بسته‌ای از توسعه فضای سبز اکولوژیک و تفرجگاهی ارائه خواهم داد.

وی خاطرنشان کرد: امروز صدمین پروژه را به احترام مردم افتتاح کردیم. در دو-سه ماه آینده حداقل ۱۵ تا ۲۰ پروژه بزرگ دیگر با پیشرفت بالای ۹۰ درصد به بهره‌برداری خواهد رسید.

شهردار اصفهان ابراز کرد: به مدیریت شهری بعدی پیشنهاد می‌کنم سه اصفهان را مدنظر قرار دهند؛ اصفهان دیروز (بافت تاریخی)، اصفهان امروز (نگهداشت شهر) و اصفهان فردا (توسعه شهر)؛ پروژه امروز مصداق روشن اصفهان فردا است که برای سال‌ها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6931069

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