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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

اهداف انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی محقق شد

اهداف انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی محقق شد

مشهد- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی از تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با تکیه بر توان سرمایه‌گذاران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مدقق صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت مراسم نخستین سالگرد فعالیت ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی استان که با حضور معاون وزیر نیرو و استاندار خراسان رضوی در ساختمان شهید باهنر استانداری برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه بخش خصوصی اظهار کرد: بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش مربوط به سرمایه‌گذاران است و طبق گزارش‌های موجود، بخش عمده‌ای از اهداف پیش‌بینی‌شده در سال نخست برنامه با موفقیت محقق شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به برخی چالش‌ها و موانع پیش‌روی اجرای طرح‌ها افزود: عدم تحقق کامل برخی تعهدات و تأخیر در بهره‌برداری از پروژه‌ها، ناشی از مشکلات تأمین و انتقال تجهیزات بوده است؛ با این حال، با توجه به ۱۲ پروژه در دست اقدام، پیش‌بینی می‌شود تحقق ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده با همراهی شرکت‌ها و متقاضیان تأمین انرژی پایدار به سرانجام برسد و عملکردی فراتر از برنامه تعیین‌شده به ثبت برسد.

وی در ادامه با تأکید بر حساسیت برنامه‌های پیش‌رو، تصریح کرد: بخش مهم برنامه‌ها مربوط به نیروگاه‌ها و اهداف سال آینده است؛ در حال حاضر در برخی حوزه‌ها از برنامه زمان‌بندی عقب هستیم و برای جبران این عقب‌ماندگی و تحقق کامل اهداف تولید، نیازمند تدابیر ویژه، رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و همکاری همه‌جانبه در سطح استان خواهیم بود تا بتوانیم اهداف کلان توسعه نیروگاهی را در موعد مقرر عملیاتی کنیم.

کد مطلب 6930879

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