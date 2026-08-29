به گزارش خبرنگار مهر، هادی مدقق صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت مراسم نخستین سالگرد فعالیت ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی استان که با حضور معاون وزیر نیرو و استاندار خراسان رضوی در ساختمان شهید باهنر استانداری برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه بخش خصوصی اظهار کرد: بیشترین سهم از سرمایهگذاریهای انجامشده در این بخش مربوط به سرمایهگذاران است و طبق گزارشهای موجود، بخش عمدهای از اهداف پیشبینیشده در سال نخست برنامه با موفقیت محقق شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان رضوی با اشاره به برخی چالشها و موانع پیشروی اجرای طرحها افزود: عدم تحقق کامل برخی تعهدات و تأخیر در بهرهبرداری از پروژهها، ناشی از مشکلات تأمین و انتقال تجهیزات بوده است؛ با این حال، با توجه به ۱۲ پروژه در دست اقدام، پیشبینی میشود تحقق ظرفیتهای برنامهریزیشده با همراهی شرکتها و متقاضیان تأمین انرژی پایدار به سرانجام برسد و عملکردی فراتر از برنامه تعیینشده به ثبت برسد.
وی در ادامه با تأکید بر حساسیت برنامههای پیشرو، تصریح کرد: بخش مهم برنامهها مربوط به نیروگاهها و اهداف سال آینده است؛ در حال حاضر در برخی حوزهها از برنامه زمانبندی عقب هستیم و برای جبران این عقبماندگی و تحقق کامل اهداف تولید، نیازمند تدابیر ویژه، رفع مشکلات سرمایهگذاران و همکاری همهجانبه در سطح استان خواهیم بود تا بتوانیم اهداف کلان توسعه نیروگاهی را در موعد مقرر عملیاتی کنیم.
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