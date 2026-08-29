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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

آغاز طرح ویژه کاهش آسیب‌های اجتماعی در بزرگراه آزادگان

آغاز طرح ویژه کاهش آسیب‌های اجتماعی در بزرگراه آزادگان

مدیرکل سازمان رفاه شهرداری تهران از آغاز عملیات ویژه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و جمع‌آوری معتادان متجاهر در محور بزرگراه آزادگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، یوسف مقدمی با اشاره به اجرای ده‌ها طرح کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق مختلف پایتخت طی ۵ ماه نخست سال جاری، از آغاز عملیات ویژه در محور بزرگراه آزادگان خبر داد.

دی تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های شهری و ساماندهی معتادان متجاهر به انجام می‌رسد. هدف اصلی این طرح، شناسایی و انتقال افراد آسیب‌پذیر و کارتن‌خواب‌ها به مراکز تخصصی کاهش آسیب و مددسراها است تا فرآیند بازگشت آنان به چرخه سلامت و جامعه صورت گیرد.

مقدمی همچنین با تأکید بر اهمیت این محور به عنوان کمربند اصلی شهر تهران افزود: «گشت فوریت‌های خدمات اجتماعی» به صورت مستمر و روزانه، تمامی مسیر بزرگراه آزادگان را از جنوب شرقی تا شمال‌غربی پایتخت پوشش می‌دهد. این تیم‌های عملیاتی وظیفه پایش مستمر و واکنش سریع در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی را در این مسیر طولانی برعهده دارند.

کد مطلب 6931072

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