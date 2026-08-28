به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه پروژه اجرای بادشکن غیرزنده با استفاده از سرشاخه در روستای محمدشاه‌کرم شهرستان زهک با حضور روح الله جهانتیغ، فرماندار زهک، به طول ۴ کیلومتر و با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

جهانتیغ در این مراسم گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه زهک و وزش بادهایی با سرعت بالای ۱۰۰ کیلومتر، استفاده از بادشکن‌های غیرزنده، استفاده از سرشاخه و مصالح در دسترس، یک راهکار مهندسی بسیار کارآمد برای کاهش سرعت باد است.

وی افزود: بادشکن های غیر زنده با کاهش سرعت باد در سطح زمین، از بلند شدن ریزگردها جلوگیری کرده و به‌طور مستقیم از مزارع کشاورزی و سکونتگاه‌های روستایی در برابر فرسایش بادی محافظت می‌کنند؛ این پروژه علاوه بر تثبیت خاک، امنیت زیستی ۴۲ خانوار منطقه را ارتقا می‌دهد.