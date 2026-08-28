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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

مقابله با پدیده ریزگردها در سیستان با اجرای بادشکن‌های غیرزنده

مقابله با پدیده ریزگردها در سیستان با اجرای بادشکن‌های غیرزنده

زهک- پروژه اجرای بادشکن غیرزنده با استفاده از سرشاخه در روستای محمدشاه‌کرم شهرستان زهک به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه پروژه اجرای بادشکن غیرزنده با استفاده از سرشاخه در روستای محمدشاه‌کرم شهرستان زهک با حضور روح الله جهانتیغ، فرماندار زهک، به طول ۴ کیلومتر و با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

جهانتیغ در این مراسم گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه زهک و وزش بادهایی با سرعت بالای ۱۰۰ کیلومتر، استفاده از بادشکن‌های غیرزنده، استفاده از سرشاخه و مصالح در دسترس، یک راهکار مهندسی بسیار کارآمد برای کاهش سرعت باد است.

وی افزود: بادشکن های غیر زنده با کاهش سرعت باد در سطح زمین، از بلند شدن ریزگردها جلوگیری کرده و به‌طور مستقیم از مزارع کشاورزی و سکونتگاه‌های روستایی در برابر فرسایش بادی محافظت می‌کنند؛ این پروژه علاوه بر تثبیت خاک، امنیت زیستی ۴۲ خانوار منطقه را ارتقا می‌دهد.

کد مطلب 6930348

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