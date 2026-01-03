بانوان طلبه در خط مقدم جهاد فرهنگی هستند؛ ادامه مکتب حاج قاسم با علم

فاطمه عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: گذشت سال‌ها از شهادت این فرمانده بزرگ، نه‌تنها از درخشش نام و مکتب او نکاسته، بلکه اندیشه و سیره‌اش الهام‌بخش جریان مقاومت در ابعاد مختلف شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی افزود: آنچه این سردار را به چهره‌ای ماندگار در جهان اسلام تبدیل کرد، صرفاً توان نظامی نبود، بلکه اخلاص، ولایت‌مداری و عمل به تکلیف الهی بود؛ مسیری که امروز نیز می‌تواند الگوی فعالان عرصه علم و فرهنگ قرار گیرد.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) ساری ادامه داد: طلاب خواهر با درک مسئولیت تاریخی خود، نقش مهمی در تربیت نسل مؤمن، آگاه و انقلابی ایفا می‌کنند و این مسئولیت، امتداد همان مجاهدتی است که شهدا در میدان‌های سخت به نمایش گذاشتند.

عزیزی با بیان اینکه بانوان طلبه در جایگاه‌های مختلف اجتماعی اثرگذار هستند، تصریح کرد: حضور آگاهانه زنان در عرصه آموزش، خانواده و جامعه، می‌تواند بنیان‌های فکری نسل آینده را بر اساس ارزش‌های اسلامی و انقلابی تقویت کند و این مهم، نیازمند تلاش مستمر و تعهد عمیق است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طلاب و بانوان فرهیخته متعهد هستند تا در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب و شهدا، با تکیه بر علم نافع و ایمان راسخ، تا تحقق وعده الهی و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)، ثابت‌قدم بمانند.