به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشیرپناهی پیش از ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان، با تشریح وضعیت اعتبارات، درآمدها، مولدسازی دارایی‌های مازاد و سرمایه‌گذاری در استان، اظهار کرد: در بخش اعتبارات هزینه‌ای، ۲۰ دستگاه اجرایی دارای ردیف اعتباری استانی هستند و اعتبارات هزینه‌ای سایر دستگاه‌ها به صورت متمرکز در مرکز مدیریت می‌شود.

وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ دستگاه اجرایی استان حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که سهم کردستان از این بخش ۲.۸ درصد کل اعتبارات کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان ادامه داد: مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان نیز ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که چهار درصد اعتبارات کشور را شامل می‌شود.

مشیرپناهی با اشاره به سهم درآمدی استان گفت: سهم درآمدهای کردستان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، اما تنها ۷.۵ درصد از کل منابع در اختیار مدیریت استان قرار می‌گیرد و این موضوع یکی از آسیب‌های ساختار بودجه در کردستان محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: تمرکز اعتبارات در مرکز موجب شده بخش قابل توجهی از منابع استان خارج از فرآیند تصمیم‌گیری در داخل استان مدیریت شود و این مسئله، قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیران استانی را محدود می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با اشاره به سهم استان از درآمدهای کشور بیان کرد: سال گذشته حدود چهار دهم درصد از درآمدهای کل کشور در کردستان وصول شد و این میزان در سال جاری به ۳۶ صدم درصد کاهش یافته است.

مشیرپناهی همچنین به میزان منابع جذب‌شده استان از محل اعتبارات بودجه‌ای اشاره کرد و گفت: مجموع دریافتی کردستان از محل اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از طرح‌های عمرانی استان از جمله پروژه‌های حوزه راهداری و راه و شهرسازی در قالب طرح‌های ابلاغی اجرا می‌شوند و در سال گذشته نیز هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه برای اجرای طرح‌های عمرانی استان جذب شد.

شناسایی ۳۵۵ ملک مازاد در کردستان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان در ادامه به آخرین وضعیت مولدسازی دارایی‌های مازاد استان پرداخت و گفت: ارزش برآوردی مجموع املاک مازاد استان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: براساس تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی، ۱۴۷ ملک در استان شناسایی شده که از این تعداد ۵۴ ملک به فروش رسیده و ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان منابع از محل آنها حاصل شده است.

مشیرپناهی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه مولدسازی سران قوا، ۸۸ ملک ملی و ۱۳ ملک استانی شناسایی شده و برای ۱۰۱ ملک مجوزهای لازم صادر شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۳۵۵ ملک مازاد در استان شناسایی شده است، گفت: تاکنون ۶۴ ملک به فروش رسیده و ۱۴ مورد نیز در دست اقدام قرار دارد و مجموع منابع حاصل از املاک مازاد بر نیاز استان به ۴۳۳ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان یکی از موانع اصلی اجرای طرح مولدسازی را نبود اراده کافی در برخی دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: همکاری دستگاه‌ها و تعیین تکلیف املاک مازاد می‌تواند منابع جدیدی را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان فراهم کند.

صدور ۲۹ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در کردستان

مشیرپناهی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اشاره کرد و گفت: این مرکز با برگزاری جلسات تخصصی، مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را احصا کرده و برای رفع موانع موجود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته ۲۵ جلسه با سرمایه‌گذاران در استان برگزار شد و در مجموع ۲۹ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برای کردستان صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان تصریح کرد: از این تعداد، ۱۵ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری مصوب ۱۶۸ میلیون دلار در استان فعال هستند.

وی همچنین از تهیه ۴۰ فرصت سرمایه‌گذاری دارای مطالعات پیش‌امکان‌سنجی خبر داد و گفت: ۱۵ فرصت سرمایه‌گذاری نیز به‌روزرسانی شده و این ظرفیت‌ها با همکاری شرکت‌های مشاور تخصصی در حال تکمیل و معرفی به سرمایه‌گذاران است.

مشیرپناهی ایجاد بانک اطلاعاتی واحدهای نیمه‌فعال و راکد را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: این بانک اطلاعاتی با هدف شناسایی مشکلات واحدها و کمک به رفع موانع تولید و اشتغال ایجاد شده است.