به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به رویکرد تعاملی سازمان در سال‌های اخیر، گفت: نظام مالیاتی در دو سه سال گذشته بر پایه تعامل حداکثری با فعالان اقتصادی، اعم از اصناف، مشاغل و اشخاص حقوقی پیش رفته است، که این تعامل مثبت منجر به بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل تکالیف مودیان و افزایش وصول درآمدهای مالیاتی شده است.

وی با اشاره به شرایط حساس و جنگی که کشور با آن روبه‌رو است، افزود: با توجه به مشکلاتی که فعالان اقتصادی در این دوره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از جمله برخی تعطیلی‌ها و اختلال در دسترسی به اینترنت، سازمان امور مالیاتی با استفاده از مجوزهای قانونی از نهادهای ذی‌ربط، تلاش کرده است تا بسیاری از تکالیف مودیان را که مهلت انقضای آنها در این دوره قرار داشت، تمدید کند.

سبحانیان گفت: تمدید مهلت‌هایی نظیر «تسلیم اظهارنامه‌ها»، «پرداخت لیست حقوق»، «صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی» و «اعتراض به برگه‌های تشخیص» از جمله اقدامات سازمان برای تسهیل امور مودیان در این شرایط دشوار است.

وی یادآور شد: با توجه به تعدد عناوین این تکالیف، اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده از سوی دولت و مسئولان بخش خصوصی برای مودیان بسیار حیاتی است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در پایان با اشاره به چشم‌انداز فعالیت‌های سازمان در سال جاری، خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی امسال با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط موجود، فرآیند مالیات‌ستانی را با رعایت کامل عدالت مالیاتی و مبارزه جدی با فرار مالیاتی پیش خواهد برد. انتظار می‌رود امسال نیز شاهد تعامل بسیار خوبی میان سازمان، بخش خصوصی و اصناف باشیم.