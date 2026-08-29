هشت پروژه آموزشی شهرستان رزن در مرحله اجرا قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان ظهر شنبه در آیین افتتاح مدرسه ۹ کلاسه روستای ملابداغ شهرستان رزن با تبریک هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۹۲ پروژه در شهرستان رزن به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۶۸ پروژه نیز آغاز شد.
وی افزود: مجموع این پروژهها با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه زیرساختهای شهرستان اجرا شده و در میان آنها طرحهایی در حوزه مسکن شهری و روستایی، بهسازی روستاها، توسعه شبکه آب شرب و برق و سایر زیرساختهای مورد نیاز مردم قرار دارد.
فرماندار رزن با اشاره به پروژههای حوزه انرژی گفت: بهرهبرداری از پست برق ۲۶۳ کیلوولت از جمله طرحهای مهم شهرستان است که میتواند زمینهساز تامین پایدار انرژی، جذب سرمایهگذار و آمادهسازی شهرستان برای جهش صنعتی باشد.
جهانیان ادامه داد: در حوزه گلخانهها نیز امروز ۵.۵ هکتار گلخانه به بهرهبرداری رسید و در مقابل ۳۲ هکتار گلخانه در حال ساخت و ۴۰ هکتار نیز آماده آغاز عملیات اجرایی است که مجوزهای لازم برای آنها صادر شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ هکتار تقاضا برای احداث گلخانه در شهرستان وجود دارد، افزود: این ظرفیت نشاندهنده تحول قابل توجه رزن در حوزه تولید و اشتغال روستایی است و میتواند زمینه اشتغال مستقیم کشاورزان و روستائیان را فراهم کند.
فرماندار رزن همچنین از توسعه نیروگاههای خورشیدی در روستاهای شهرستان خبر داد و گفت: امسال روند احداث نیروگاههای کوچکمقیاس روستایی با همکاری دهیاریها دنبال شده و روستاهای شهرستان رزن در زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر و خورشیدی در مسیر پیشتازی قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به برنامههای شهرستان برای سال آینده گفت: علاوه بر پروژههای هفته دولت ۶۸ پروژه مهم برای سال آینده آماده شده که بخش قابل توجهی از آنها پروژههای زیرساختی و توسعهای هستند و تلاش میکنیم در سال آینده نیز طرحهای موثری را به مردم شهرستان تحویل دهیم.
جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و افزود: در شهرستان رزن ۸ پروژه آموزشی از مجموع ۱۰۷ پروژه تعریفشده در این طرح در دست اجرا است که تعدادی از آنها به بهرهبرداری رسیده و مابقی نیز در حال پیگیری است.
فرماندار رزن با قدردانی از مشارکت مردم و خیرین در اجرای پروژههای شهرستان، گفت: مشارکت مردم و پیگیری مسئولان نقش مهمی در پیشبرد پروژهها داشته و نمونه آن را میتوان در ساخت مدرسه روستای ملابداغ مشاهده کرد.
وی همچنین از پیشبینی اعتبار برای احداث کتابخانه در روستای ملابداغ خبر داد و گفت: بودجه این پروژه در برنامه سالانه شهرستان پیشبینی شده و عملیات اجرایی آن نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
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