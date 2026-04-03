پیدا شدن جوان مفقودشده در بدره ایلام بعد از ۱۴ ساعت

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: عملیات گسترده جست‌وجوی جوان مفقودشده در منطقه گردشگری انارهر روستای جابر از توابع شهرستان بدره، پس از ۱۴ ساعت تلاش بی‌وقفه پایان یافت.

وی توضیح داد: شامگاه پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، در ساعت ۱۹:۵۵، گزارش مفقودی یک نفر در محدوده روستای جابر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان ایلام اعلام شد و بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

محمدی‌مقدم افزود: در این مأموریت، دو تیم عملیاتی شامل یک تیم از پایگاه شهرک ولیعصر و یک تیم از شعبه بدره با همراهی رئیس شعبه و نیروهای مردمی وارد عمل شدند و جست‌وجو در شرایط سخت منطقه آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ادامه داد: پس از ۱۴ ساعت عملیات فشرده و شبانه‌روزی، نهایتاً حوالی ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۴ فروردین، فرد مفقودشده با همکاری نیروهای محلی پیدا شد و پس از ارزیابی وضعیت جسمانی، تحویل خانواده‌اش گردید.