به گزارش خبرگزاری مهر، علی نعمتی، با اشاره به اجرای طرح فوریتی لایروبی در شهریور و مهرماه اظهار کرد: این عملیات با هدف افزایش کارایی شبکه اصلی و فرعی جمع‌آوری آب‌های سطحی، مسیل‌ها و قنوات انجام می‌شود.

وی افزود: این اقدامات با هدف مدیریت صحیح جریان آب و آمادگی کامل زیرساخت‌های شهری برای مقابله با بارش‌های آتی، طبق برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی‌شده در سطح منطقه به صورت مستمر دنبال خواهد شد.

بازدید از نقاط حساس رودخانه کن

پیش از آغاز این عملیات، جلسه هماهنگی ویژه‌ای با حضور حسین ملک‌پور، سرپرست معاونت آبراه‌ها و قنوات شهرداری تهران و مدیران اداره مسیل‌ها و قنوات مناطق ۹، ۱۸ و ۲۱ برگزار شد.

در ادامه، بازدید میدانی از تقاطع پل متوسلیان در رودخانه کن با هدف پایش نقاط حساس و مرزهای مشترک مناطق انجام گرفت.