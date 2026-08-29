  1. جامعه
  2. شهری
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

لایروبی مسیل‌ها و قنوات در منطقه ۲۱ تهران

لایروبی مسیل‌ها و قنوات در منطقه ۲۱ تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲۱ تهران، از اجرای طرح فوریتی لایروبی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی، مسیل‌ها و قنوات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نعمتی، با اشاره به اجرای طرح فوریتی لایروبی در شهریور و مهرماه اظهار کرد: این عملیات با هدف افزایش کارایی شبکه اصلی و فرعی جمع‌آوری آب‌های سطحی، مسیل‌ها و قنوات انجام می‌شود.

وی افزود: این اقدامات با هدف مدیریت صحیح جریان آب و آمادگی کامل زیرساخت‌های شهری برای مقابله با بارش‌های آتی، طبق برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی‌شده در سطح منطقه به صورت مستمر دنبال خواهد شد.

بازدید از نقاط حساس رودخانه کن

پیش از آغاز این عملیات، جلسه هماهنگی ویژه‌ای با حضور حسین ملک‌پور، سرپرست معاونت آبراه‌ها و قنوات شهرداری تهران و مدیران اداره مسیل‌ها و قنوات مناطق ۹، ۱۸ و ۲۱ برگزار شد.

در ادامه، بازدید میدانی از تقاطع پل متوسلیان در رودخانه کن با هدف پایش نقاط حساس و مرزهای مشترک مناطق انجام گرفت.

کد مطلب 6931289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها