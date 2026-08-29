به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین ظهر شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، با اشاره به عملکرد این دستگاه در حوزه‌های مختلف عمرانی و مسکن اظهار کرد: فعالیت‌های انجام‌شده در روستاهای استان بوشهر نسبت به بسیاری از مناطق کشور چشمگیر است و در مجموع، وضعیت مطلوبی در این بخش داریم.

مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت کیفی بر پروژه‌های عمرانی افزود: با توجه به هزینه‌های قابل توجهی که برای اجرای پروژه‌ها صرف می‌شود، لازم است نظارت کیفی به‌صورت مستمر انجام شود؛ به‌ویژه در پروژه‌های آسفالت معابر روستایی که کیفیت اجرای آنها تأثیر مستقیمی بر ماندگاری و بهره‌وری اعتبارات دارد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر بر ضرورت هزینه‌کرد دقیق اعتبارات نیز تأکید کرد و گفت: اعتبارات باید در زمان مقرر و در ردیف تعیین‌شده هزینه شود و از هرگونه انحراف در محل مصرف اعتبارات جلوگیری شود.

باستین، همچنین درباره تغییر کاربری اراضی تصریح کرد: موضوع تغییر کاربری اراضی باید با دقت و حساسیت دنبال شود تا زمینه برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز فراهم نشود و ضوابط قانونی در این زمینه به‌طور کامل رعایت شود.

مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر از بازدید خود از طرح‌ها و پروژه‌های بنیاد مسکن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به‌زودی از پروژه‌های عمرانی و مسکونی که توسط بنیاد مسکن اجرا شده یا در حال اجراست، بازدید خواهم کرد تا از نزدیک در جریان روند اجرای این طرح‌ها قرار بگیرم.

وی با تشریح رویکرد دیوان محاسبات استان در قبال دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: رویکرد دیوان محاسبات استان، پیشگیرانه و مانع‌زداست و در امور دستگاه‌های اجرایی دخالت نمی‌کنیم، اما نظارت مستمر خود را انجام خواهیم داد.

وی، ادامه داد: هدف ما مانع‌تراشی نیست، بلکه کمک به مدیران دستگاه‌های اجرایی برای اتخاذ تصمیم‌های درست و قانونی است و در مسیر توسعه استان همراه دستگاه‌ها هستیم؛ با این حال، ترک فعل مدیران قابل قبول نیست و در چارچوب وظایف قانونی با آن برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: دیوان محاسبات استان در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و در مقابل آنها نیست و تلاش می‌کنیم با نظارت مؤثر و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، زمینه اجرای صحیح و سریع‌تر پروژه‌ها و خدمت‌رسانی بهتر به مردم فراهم شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده طی یک سال اخیر در بخش‌های مختلف ارائه کرد.

امیر برومند، همچنین گزارشی از روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکونی و اقدامات انجام‌شده در مناطق مختلف استان ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، اقدامات بنیاد مسکن استان در حوزه‌های مختلف از جمله ستاد بازسازی جنگ تحمیلی، حساب ۱۰۰، مسکن روستایی، خانه امید، پروژه‌های نهضت ملی مسکن، مسکن شهری و عمران روستایی در سطح استان تشریح شد.