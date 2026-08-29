علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طاها علمداری و امیرحسین غلامعلیزاده با عبور از رقبای خود در رقابتهای قهرمانی کشور نونهالان و نوجوانان، به مرحله نیمهنهایی راه یافته و مدال خود را قطعی کردهاند.
وی افزود: صعود این دو نماینده قم به جمع چهار نفر برتر مسابقات، نخستین مدالهای استان در این رقابتها را قطعی کرده است و هر دو ورزشکار اکنون برای رسیدن به دیدار نهایی و افزایش ارزش مدال خود به میدان میروند.
رئیس هیئت بدمینتون استان قم ادامه داد: حضور در مرحله نیمهنهایی به معنای قطعی شدن مدال است و علمداری و غلامعلیزاده در صورت پیروزی در این مرحله، راهی فینال خواهند شد و برای کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا رقابت میکنند.
فرجی گفت: دیدارهای نیمهنهایی از ساعت ۱۹:۳۰ امروز برگزار میشود و نمایندگان قم امیدوارند با ارائه عملکردی موفق، حضور خود در مسابقه پایانی را قطعی کنند.
قمیها برای رسیدن به فینال آماده میشوند
وی با اشاره به شرایط دو نماینده قم در ادامه مسابقات اظهار کرد: هدف بدمینتونبازان قمی صرفاً قطعی کردن مدال نیست و آنها با انگیزه رسیدن به فینال و تلاش برای کسب نشان طلای رقابتهای قهرمانی کشور به کار خود ادامه میدهند.
رئیس هیئت بدمینتون استان قم افزود: شکست در مرحله نیمهنهایی نیز مدال نقره را برای هر یک از دو نماینده قم به همراه خواهد داشت، اما تلاش مجموعه تیم بر این است که با عبور از این مرحله، رنگ مدالها به طلا تغییر کند.
فرجی ادامه داد: عملکرد علمداری و غلامعلیزاده تا این مرحله قابل توجه بوده و امیدواریم این روند در مسابقات نیمهنهایی نیز ادامه پیدا کند و هر دو نماینده قم بتوانند به دیدار نهایی راه پیدا کنند.
وی گفت: رقابتهای قهرمانی کشور نونهالان و نوجوانان در ارومیه در حال برگزاری است و نمایندگان قم همچنان فرصت دارند با ادامه موفقیتهای خود، سهم استان از مدالهای این دوره را افزایش دهند.
فرجی از ادامه رقابت قمیها خبر داد
رئیس هیئت بدمینتون استان قم با اشاره به حضور دیگر نمایندگان استان در این رقابتها بیان کرد: فعالیت تیم قم در مسابقات قهرمانی کشور همچنان ادامه دارد و تیم دوم استان نیز در ادامه رقابتها به میدان خواهد رفت.
وی افزود: نمایندگان دیگر قم این فرصت را دارند که با پیروزی برابر حریفان خود، به مراحل بالاتر راه پیدا کنند و شمار مدالهای استان را افزایش دهند.
فرجی با اشاره به قطعی شدن دو مدال برای قم اظهار کرد: در حال حاضر دو مدال برای نمایندگان استان مسجل شده است و نتیجه دیدارهای پیش رو میتواند جایگاه قم را در جدول مدالآوران این رقابتها ارتقا دهد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم بدمینتونبازان قمی با تمرکز و انگیزه بالا مسابقات خود را دنبال کنند و برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن در ادامه این رقابتها تلاش کنند.
قم- رئیس هیئت بدمینتون استان قم از قطعی شدن دو مدال نمایندگان استان در مسابقات قهرمانی کشور نونهالان و نوجوانان خبر داد.
علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طاها علمداری و امیرحسین غلامعلیزاده با عبور از رقبای خود در رقابتهای قهرمانی کشور نونهالان و نوجوانان، به مرحله نیمهنهایی راه یافته و مدال خود را قطعی کردهاند.
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