سود انباشته بانک مسکن به ۲۷ همت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، علی خورسندیان با اشاره به برگزاری مجمع بانک به عنوان اولین بانک دولتی در سال جاری همانند سال گذشته گفت: بندهای شرط در صورتهای مالی سال جاری بانک مسکن نسبت به سال گذشته کاهش یافت که از انضباط مالی این بانک حکایت دارد.

وی در ادامه مهم ترین دستاورد بانک مسکن در سال گذشته را کاهش ناترازی از ۱۳۷ همت در پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ به ۴۰ همت در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ عنوان کرد که حدود ۱۰۰ همت کاهش داشته است.

دکتر خورسندیان وصول مطالبات بانک، افزایش جذب سپرده ها، افزایش سرمایه ۵.۱۲ همتی و تسویه مطالبات ارزی از بانک مرکزی را مهم ترین عوامل کاهش ناترازی قلمداد کرده و یادآور شد: در سال گذشته اتفاق خیلی خوبی که رقم خورد تسویه ۶۶۰ میلیون دلاری مطالبات بانک از بانک مرکزی بعد از ۱۲ سال بود که بخشی از آن تسویه شد.

سود انباشته بانک مسکن و شرکت های زیرمجموعه به ۲۷ همت رسید

مدیرعامل بانک مسکن همچنین افزود: سود انباشته منتهی به سال ۱۴۰۴ معادل ۷.۱۹ همت برآورد شد درحالی که در پایان سال ۱۴۰۳ زیان انباشته بانک معادل ۷ همت بود که ظرف یکسال گذشته زیان انباشته بانک به سود انباشته تبدیل شده و دستاورد مثبتی را برای بانک رقم زد.

وی دراین خصوص افزود: با احتساب سودانباشته شرکت ها و گروه های زیرمجموعه ،سود انباشته بانک به میزان ۲۷ همت می رسد.

دکتر خورسندیان در خصوص استفاده از ابزارهای نوین در تامین مالی بخش مسکن نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سرمایه گذاری سهامی، زمین و مسکن و املاک و مستغلات در حال فعالیت در بانک هستند.

وی در ادامه به برنامه های آینده بانک در زمینه بکارگیری بازارهای نوین تامین مالی اشاره کرد و گفت:به دنبال اخذ مجوز از صندوق سرمایه گذاری چندکالایی هستیم تا ملک به عنوان یک کالا در این صندوق عرضه شود. ضمن اینکه راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بازسازی مسکن، صندوق سرمایه گذاری درآمد ارزی نیز از دیگر طرح های آتی بانک است که در حال اخذ مجوز از بورس و بانک مرکزی هستیم.

۳۲۰۰خانواده آسیب دیده تسهیلات جنگ رمضان دریافت کردند

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه سخنان خود به بررسی عملکرد بانک در طرح نهضت ملی به عنوان بازوی اجرایی دولت پرداخت و گفت: بانک مسکن بیشترین تکلیف نهضت ملی را برعهده داشته است به طوری که تاکنون ۳۹۷ هزار قرارداد منعقد شده و بالغ بر ۱۹۸ هزار واحد فروش اقساطی شده که رقم قابل توجهی است.

وی افزود: از ابتدای اجرای این طرح و در برنامه ۵ساله ۵۲۵ همت برای بانک سهمیه در نظر گرفته شده که این مبلغ از ابتدای تاسیس بانک مسکن تاکنون فراتر از میزان جذب منابع بوده است. بانک مسکن به دلیل انجام این تعهدات بیش از منابع داخلی خود تسهیلات پرداخت کرده که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است.

به گفته خورسندیان، بانک مسکن همچنین نتوانسته به طورکامل به تعهدات خود در این بخش عمل کند که این هم باعث شده تا جریمه مالیاتی به بانک تعلق پیداکند.از این رو بانک مسکن با دوگانگی عملیاتی مواجه شده و نیاز است این چالش بانک مسکن حل شود.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه سخنان خود به عملکرد این بانک در حمایت از خانواده های آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم پرداخت و گفت: بانک مسکن از طریق وزارت راه و شهرسازی و معرفی بنیاد مسکن به ۳۲۰۰ خانواده آسیب دیده تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرد و در حال حاضر نیز هیچگونه متقاضی برای دریافت این تسهیلات معرفی نشده است.

دو پرونده بزرگ حقوقی در بانک مسکن تعیین تکلیف شدند

وی در خصوص موفقیت های بانک مسکن در حوزه حقوقی نیز افزود: تعیین تکلیف پرونده گروه عظام از طریق معرفی املاک و زمین و نیز پرونده حسینی قشمی به همراه برخی پرونده های متعدد سنواتی از دستاوردهای بانک در حوزه حقوقی و وصول مطالبات بود.

دکتر خورسندیان از انعقاد قرارداد با شرکت مخابرات در راستای ارتقای امنیت سایبری و رفع چالش های بخش فناوری بانک خبرداد.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر تداوم نقش آفرینی بانک مسکن در طرح نهضت ملی، عملیاتی شدن افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی بانک و نیز تعیین تکلیف بدهی های دولت و وزارت امور اقتصادص و دارایی جهت تقویت این نقش آفرینی را خواستار شد.

تاکید رییس هیات مدیره بانک مسکن بر ارایه ابزارهای تامین مالی مسکن

در ادامه جلسه صابر عسکرپور رییس هیات مدیره بانک مسکن نیز گزارشی از وضعیت مالی این بانک در سال گذشته در بخش‌های مختلف شامل عملکرد مالی و نتایج حاصل از آن، تحلیل نقاط مهم و تغییرات قابل توجه، پیش‌بینی منابع و مصارف آتی، تحلیل آثار تکالیف ابلاغی بر بانک، اهداف سال مالی آتی، پاسخ‌گویی به بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و درنهایت پیشنهادات هیات مدیره به مجمع عمومی ارایه کرد.

رییس هیات مدیره بانک مسکن در ادامه به بیان راهبردهای استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در بانک مسکن و برنامه های توسعه ای پرداخت.

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن حدود ۵۱ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طرح نهضت ملی مسکن را تأمین کرده است، یادآور شد: این بانک به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی حوزه مسکن در کشور، به منظور بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های عظیم بازار سرمایه، نیازمند اتخاذ رویکردی استراتژیک و فعالانه است. این رویکرد شامل استفاده بهینه از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق رهنی مسکن، اوراق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان از طریق فرآیندهای شفاف و کارآمد بازار سرمایه خواهد بود.

به گفته عسکرپور، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها نه تنها به تأمین مالی پایدارتر پروژه‌های مسکن کمک شایانی می کند، بلکه با مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی به منابع مالی، نقش بانک مسکن را در توسعه پایدار شهری و ارتقای دسترسی خانوارها به مسکن، تقویت خواهد کرد.

رییس هیات مدیره بانک مسکن در ادامه با اشاره به ظرفیت های موجود هریک از صندوق های سرمایه گذاری بانک، ویژگی ها و ظرفیت های سایر صندوق های پیشنهادی در حوزه بازار سرمایه را تشریح کرد.

گفتنی است در ادامه جلسه، صورت‌های مالی بانک مسکن منتهی به اسفندماه ۱۴۰۴در روز چهارشنبه مورخ چهارم شهریورماه در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک به تصویب رسید.