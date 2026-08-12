در آستانه‌ دو تجلی؛ مرور مسیر وحدت و صلح در سوگ رحمت و کرامت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: بیست و هشتم صفر، امت اسلامی در حالی به سوگ نشسته که تاریخ، دو خورشید را از آسمان هدایت گرفته است؛ یکی خاتم الرسل(ص) که با رحلتش، چشمه رحمت الهی بر زمین جاری ماند و دیگری کریم اهلبیت(ع) که در بقیع، با شهادتش درس بزرگ صبر، گذشت و بزرگمنشی را برای همیشه به یادگار گذاشت.
در سوگواره این دو نور، مردم مسلمان با اشک و آه، نه فقط بر فراق، که بر تجدید پیمان با سیره این دو بزرگوار گریه میکنند؛ پیمانی که از اخلاقمداری تا وحدت، از صبر تا دفاع از ارزشهای اسلامی را در خود دارد و چراغ راه امت در ساختن فردایی آباد است.
این مناسبت فرصتی برای بازخوانی سیره اخلاقی، اجتماعی و سیاسی پیامبر اکرم(ص) و امام حسن(ع) و توجه دوباره به آموزههایی همچون اخلاقمداری، صبر، گذشت، وحدت و دفاع از ارزشهای اسلامی است.
پیامبر اسلام(ص) برای نجات و سعادت همه بشریت مبعوث شد
امام جمعه محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) اظهار کرد: حضرت محمد (ع)، پیامبر رحمت برای همه جهانیان است و آموزهها و دستوراتی که از سوی خداوند متعال به وسیله ایشان به بشریت ابلاغ شد، در مسیر نجات انسان، اجرای عدالت و سعادت جاودانه بشر قرار دارد.
حجت الاسلام مهدی ربانی گفت: رحمت بودن پیامبر اکرم(ص) تنها به مسلمانان اختصاص ندارد، بلکه ایشان برای نجات بشریت مبعوث شدهاند و دستوراتی که از سوی خداوند متعال به وسیله پیامبر اسلام(ص) به انسانها ابلاغ شده، در راستای نجات بشر، اجرای عدالت و اقامه قسط و عدل در جهان است.
امام جمعه محلات ادامه داد: آموزهها و دستورات الهی که بخش عمده آن در قالب آیات قرآن کریم توسط پیامبر اکرم(ص) به بشریت ابلاغ شد، تضمینکننده سعادت جاودانه انسان است بنابراین باید پیامبر اسلام(ص) را پیامبری بدانیم که برای نجات همه بشریت مبعوث شده است.
حجت الاسلام ربانی با تأکید بر ضرورت تبیین آموزههای اسلام برای همه انسانها گفت: فطرتهای پاک انسانها اگر پیامهای الهی و دستورات اسلام را به درستی دریافت کنند، قطعاً آن را میپذیرند، اما متأسفانه دشمنان بشریت و کسانی که به دنبال منافع و مطامع خود هستند، تلاش میکنند مانع رسیدن پیام رحمت الهی به همه انسانها شوند.
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در زمینه وحدت اظهار کرد: پیامبر عظیمالشأن اسلام بر اساس آموزههای قرآن، منادی وحدت و انسجام است و قرآن کریم هم مسلمانان را به اتحاد و پرهیز از تفرقه دعوت میکند.
امام جمعه محلات افزود: این دعوت به وحدت تنها میان مسلمانان نیست، بلکه قرآن کریم پیروان ادیان توحیدی را نیز به وحدت حول محور مشترک توحید دعوت میکند و میفرماید «قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلیٰ کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَبَیْنَکُمْ».
حجت الاسلام ربانی تصریح کرد: اگرچه ادیان توحیدی ممکن است در برخی احکام عملی با یکدیگر تفاوتهایی داشته باشند، اما در مسئله توحید دارای وجه اشتراک هستند و قرآن کریم نیز آنان را به اتحاد و انسجام حول همین محور مشترک دعوت کرده است.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) نیز هم در سخنان و بیانات خود و هم در سیره عملیشان تلاش فراوانی برای ایجاد اتحاد و انسجام میان مسلمانان و حتی پیروان ادیان توحیدی داشتهاند.
۲۸ صفر فرصتی برای بازخوانی میراث نبوی و عبرتآموزی از تاریخ اسلام است
امام جماعت روستای خلیفهکندی و کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۲۸ صفر فرصتی برای بازخوانی میراث پیامبر اکرم(ص)، تجدید عهد با آرمانهای نبوی و توجه به مسیر جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر(ص) است و مسلمانان باید از این مناسبت برای افزایش بصیرت و شناخت جایگاه قرآن و اهلبیت(ع) بهره بگیرند.
حجتالاسلام سیدمحمدحسین فتحی اظهار کرد: ۲۸ صفر در فرهنگ و معارف اسلامی جایگاهی عظیم و اندوهبار دارد و یادآور رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) است بنابراین این مناسبت فرصتی ارزشمند برای شناخت عمیقتر سیره پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) و تأمل در حوادثی است که پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بر جامعه اسلامی گذشت.
وی با اشاره به آثار رحلت پیامبر اکرم(ص) بر جامعه اسلامی افزود: رحلت پیامبر(ص) در سال یازدهم هجری نقطهعطفی سرنوشتساز در تاریخ اسلام بود و پس از آن جامعه اسلامی با اختلافها و انحرافهایی مواجه شد بهگونهای که بخشی از ارزشها و باورهای ناب دوره نبوی تحت تأثیر فتنهانگیزی منافقان و فرصتطلبان قرار گرفت و حوادثی رقم خورد که آثار آن در تاریخ اسلام باقی ماند.
امام جماعت روستای خلیفهکندی، مهمترین میراث پیامبر اکرم(ص) برای امت اسلامی را قرآن و عترت دانست و گفت: پیامبر(ص) دو گوهر گرانبهای کتاب خدا و اهلبیت(ع) را برای امت به یادگار گذاشتند و بر پیوند میان این دو تأکید کردند و از این رو بازگشت به قرآن و تمسک به اهلبیت(ع) میتواند مسیر هدایت جامعه اسلامی را در برابر انحرافها و فتنهها روشن کند، همچنین تأکید پیامبر(ص) بر علم و دانش، زمینهساز شکلگیری جامعهای علممحور در تمدن اسلامی شد.
حجت الاسلام فتحی با بیان اینکه سیره پیامبر اکرم(ص) الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی است، بیان کرد: اخلاق عظیم، مهربانی، محبت به مردم، احترام به خانواده، عدالت و توجه به کرامت انسانی از مهمترین ویژگیهای سیره نبوی است که جامعه کنونی نیز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، پیامبر اکرم(ص) در برخورد با مردم و بهویژه خانواده و کودکان، الگوی اخلاق و مهربانی بودند و این سبک رفتاری میتواند در تقویت بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: شهادت امام حسن(ع) نیز جلوهای از مظلومیت و غربت اهلبیت(ع) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) است، امام حسن(ع) پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع) مسئولیت رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفتند و در شرایطی آکنده از توطئه، خیانت و فشار سیاسی قرار داشتند و در نهایت نیز مظلومانه مسموم و به شهادت رسیدند.
این کارشناس مذهبی با اشاره به صلح امام حسن(ع) با معاویه گفت: صلح امام حسن(ع) را نباید به معنای ضعف یا عقبنشینی در برابر جریان باطل دانست، بلکه این تصمیم نشاندهنده اوج عقلانیت، آیندهنگری و توجه به مصالح عالی جامعه اسلامی بود و امام(ع) با پذیرش صلح، از خونریزی گسترده جلوگیری کردند و شرایطی را فراهم آوردند که چهره واقعی جریان مقابل برای مردم آشکار شود، از این منظر، صلح امام حسن(ع) نمونهای از مقابله هوشمندانه با فتنه و صیانت از اصل اسلام است.
حجت الاسلام فتحی با تأکید بر نقش نسل جوان در شناخت سیره پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) تاکید کرد: جوانان باید مناسبتهایی همچون ۲۸ صفر را تنها به برگزاری مراسم سوگواری محدود نکنند، بلکه با مطالعه تاریخ اسلام و سیره اهلبیت(ع)، قدرت تحلیل و بصیرت خود را افزایش دهند، شناخت حوادث پس از رحلت پیامبر(ص)، الگوگیری از رحمت، صبر، کرامت و اخلاق نبوی و حسنی و تقویت ارتباط معنوی با اهلبیت(ع) میتواند زمینهساز شکلگیری نسلی آگاه، بصیر و پایبند به ارزشهای دینی باشد.
پیامبر(ص) با محور توحید، امت اسلامی را به وحدت فراخواند
کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین رسالتهای پیامبر اکرم(ص) پس از دعوت مردم به توحید، ایجاد یک جامعه متحد و منسجم بر پایه ایمان بود و اگر مسلمانان اکنون به اصل توحید و مشترکات دینی خود بازگردند، بسیاری از اختلافها و توطئههای دشمنان خنثی خواهد شد.
حجتالاسلام قاسم صادقپور گفت: ۲۸ صفر از مناسبتهای مهم تاریخ اسلام است که باید آن را فرصتی برای بازخوانی رسالت پیامبر(ص) و بررسی شیوهای دانست که ایشان برای تشکیل امت اسلامی و ایجاد همبستگی میان مسلمانان دنبال کردند، رسالتی که نقطه آغاز آن دعوت به توحید و نفی هرگونه شرک و بتپرستی بود.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) جامعهای را تحویل گرفتند که گرفتار اختلافات قبیلهای، تعصبات قومی و درگیریهای طولانی بود، اما با تکیه بر ایمان و توحید توانستند میان گروههایی که سالها با یکدیگر دشمنی داشتند، پیوندی عمیق ایجاد کنند و مفهوم «امت» را جایگزین بسیاری از مرزبندیهای قبیلهای و قومی کنند، این تجربه تاریخی نشان میدهد که ایمان به یک حقیقت مشترک میتواند عامل قدرتمندی برای همبستگی اجتماعی باشد.
کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با اشاره به تأکید قرآن کریم بر وحدت گفت: قرآن مسلمانان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است و این موضوع نشان میدهد که وحدت یک مسئله فرعی و حاشیهای در جامعه اسلامی نیست، بلکه از اصول مهم مورد تأکید قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) به شمار میرود بنابراین اختلاف سلیقهها و تفاوت دیدگاهها نباید به دشمنی و گسست در جامعه اسلامی تبدیل شود.
حجت الاسلام صادقپور ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) وحدت را تنها در شعار مطرح نکردند، بلکه در رفتار اجتماعی و سیاسی خود نیز برای نزدیک کردن گروههای مختلف تلاش کردند و با ایجاد پیمانها و پیوندهای اجتماعی، زمینه همزیستی و همکاری را در جامعه اسلامی فراهم آوردند، از این رو یکی از درسهای مهم سیره نبوی برای امروز، عبور از اختلافات کماهمیت و تمرکز بر اصول و اهداف مشترک است.
وی با تأکید بر اینکه توحید میتواند محور وحدت مسلمانان باشد، تصریح کرد: همه مسلمانان در اصل اعتقاد به خدای واحد، قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) و بسیاری از اصول اساسی دین اشتراک دارند و نباید اجازه دهند مسائل اختلافی، این مشترکات بزرگ را تحتالشعاع قرار دهد، اگر جامعه اسلامی بر محور توحید و آموزههای مشترک قرآن حرکت کند، ظرفیت بسیار بیشتری برای مقابله با مشکلات و تهدیدهای پیش روی خود خواهد داشت.
کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات یکی از مهمترین خطرات پیش روی جوامع اسلامی را تبدیل اختلافات به دشمنی دانست و گفت: دشمنان همواره تلاش کردهاند با برجسته کردن اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی، میان مسلمانان فاصله ایجاد کنند در حالی که آموزههای قرآن و سیره پیامبر(ص) بر گفتوگو، همدلی و حفظ انسجام تأکید دارد و مسلمانان باید هوشیار باشند که اختلاف نظر طبیعی، به عامل تفرقه و از بین رفتن سرمایه اجتماعی تبدیل نشود.
حجت الاسلام صادقپور با اشاره به نقش نسل جوان در حفظ وحدت اسلامی تاکید کرد:در شرایط کنونی لازم است مفهوم وحدت برای نسل جوان به شکل عمیق و عقلانی تبیین شود.
وی گفت: جوانان بدانند که وحدت به معنای کنار گذاشتن عقاید یا تفاوت دیدگاهها نیست، بلکه به معنای قرار گرفتن در کنار یکدیگر بر محور اصول مشترک و منافع امت اسلامی است و بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص) در ایام ۲۸ صفر میتواند فرصتی برای تقویت فرهنگ توحید، همبستگی، گفتوگو و مسئولیتپذیری اجتماعی در جامعه اسلامی باشد.
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