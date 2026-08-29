به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شنبه‌شب در مراسم محوری هفته دولت، هفته وحدت و روز نهبندان، با تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامی‌داشت هفته دولت، اظهار کرد: بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام، همدلی و صمیمیت در جامعه نیاز داریم و دشمن بیش از هر چیز از وحدت و انسجام ملت ایران می‌ترسد.

وی افزود: امنیت پایدار خراسان جنوبی مرهون همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی مرزبانان، ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و جامعه اطلاعاتی استان است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش عشایر و اهل سنت در تأمین امنیت مرزهای استان اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، عشایر و برادران اهل سنت در کنار سایر مردم و نیروهای مسلح، با حضور مقتدرانه خود در میدان نشان دادند دل در گرو انقلاب اسلامی دارند و هرگز اجازه نخواهند داد امنیت مرزهای خراسان جنوبی خدشه‌دار شود.

هاشمی با بیان اینکه هفته وحدت نباید تنها به یک مناسبت تقویمی محدود شود، افزود: وحدت و انسجام باید در تمام روزهای سال در جامعه جاری باشد و امروز هر کاری که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، برخلاف مصالح کشور و منافع مردم است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی و تضعیف روحیه مردم است، باید اقدامات و دستاوردهای نظام و دولت برای مردم روایت شود و اجازه ندهیم ضعف‌ها و کاستی‌ها به ابزاری برای تقویت جبهه دشمن تبدیل شود.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی راکد در استان احیا شده و نرخ بیکاری خراسان جنوبی با ثبت رقم ۴.۴ درصد، در پایین‌ترین سطح کشور قرار گرفته است.

به گفته وی، خراسان جنوبی هشت ماه متوالی پایین‌ترین نرخ تورم را در کشور داشته و منابع بانکی استان نیز بیش از ۳۳ همت افزایش یافته است.

هاشمی ادامه داد: در حوزه تجارت خارجی نیز بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، گمرک خراسان جنوبی در میان ۷۲ گمرک کشور به‌عنوان یکی از موفق‌ترین گمرک‌های کشور معرفی شده که این موفقیت، نتیجه ظرفیت‌های مرزی و حمایت مردم استان از توسعه مبادلات تجاری با کشور افغانستان است.

وی از راه‌آهن به‌عنوان ابرپروژه شرق کشور و یکی از مطالبات مهم مردم خراسان جنوبی یاد کرد و گفت: بر اساس مصوبه سفر رئیس‌جمهور، منابع مصوب این پروژه به‌طور کامل نهایی شده و پیشرفت فیزیکی راه‌آهن در استان به بیش از ۳۸ درصد رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: دوبانده‌سازی محور بیرجند-سربیشه، نهبندان و ادامه مسیر به سمت سیستان و بلوچستان نیز از جمله پروژه‌های مهم خراسان جنوبی است که در سال گذشته بیش از ۵۰ کیلومتر آن انجام شده و عملیات اجرایی حدود ۷۰ کیلومتر دیگر از پروژه‌های دوبانده‌سازی در سطح استان در حال انجام است.

هاشمی درباره اقدامات انجام‌شده در شهرستان نهبندان نیز گفت: اجرای نیروگاه‌های خورشیدی، احیای قنوات، نهضت ملی مسکن، توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تنها بخشی از اقدامات انجام‌شده در شهرستان نهبندان است.

وی افزود: در دو سال گذشته نیز بیش از هفت فضای آموزشی در شهرستان نهبندان احداث یا تکمیل شده و چندین زمین چمن نیز برای استفاده نوجوانان و جوانان افتتاح شده است.

هاشمی با بیان اینکه در مجموع بیش از ۸۵۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۳ همت در هفته دولت در استان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: سهم شهرستان نهبندان از این طرح‌ها بیش از ۲ همت است.

وی همچنین گفت: هدف مشترک مدیریت استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، خدمت صادقانه، جلب رضایت مردم، تقویت امید و حرکت در مسیر توسعه خراسان جنوبی است که این مسیر با وحدت، همدلی و انسجام همه بخش‌ها ادامه خواهد یافت.